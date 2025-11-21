Губернатор ХМАО объявил о проведении прямой линии для жителей

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук объявил о проведении прямой линии с жителями Фото: Дмитрий Завьялов

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук анонсировал проведение прямой линии для жителей региона. Каждый югорчанин получит возможность направить главе Югры свои обращения по вопросам жизни муниципалитетов и развития региона. Об этом сообщил губернатор на своей первой большой пресс-конференции в Сургуте, передает корреспондент URA.RU с мероприятия.

«Мы в этом году проведем прямую линию. Всем жителям округа будет предоставлена возможность направить свои обращения. Мы их все обработаем и дадим ответы», — заявил Кухарук во время встречи на форуме «Информационный мир Югры».

По словам губернатора, формат прямого общения с населением давно стал традиционным для российских регионов. В Югре он позволяет учитывать запросы от муниципалитетов и жителей.

