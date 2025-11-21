Логотип РИА URA.RU
Губернатор ХМАО проводит первую большую пресс-конференцию. Онлайн-трансляция

21 ноября 2025 в 13:55
Руслан Кухарук дает первую большую пресс-конференцию в Югре

Руслан Кухарук дает первую большую пресс-конференцию в Югре

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Сургуте проходит первая большая пресс-конференция губернатора ХМАО Руслана Кухарука. На нее приехали представители более 50 СМИ, а также блогеры и медиа эксперты. Событие приурочили к крупнейшему медиафоруму региона «Информационный мир Югры». URA.RU следит за пресс-конференцией в онлайн-трансляции.

14:20 Одним из приоритетов в развитии отношений Югры с Тюменью и Ямалом является работа по созданию транспортных развязок. Также среди ключевых отраслей экономическое взаимодействие и образование

14:14 Кухарук: все муниципалитеты в Югре сохранят.

14:13 Первый вопрос прозвучал о реализации муниципальной реформы. Одноуровневая система управления, по мнению главы региона, поможет решить ряд вопросов в муниципалитетах. Преобразования будут проводить максимально плавно.

14:06 Губернатор аннонсировал прямую линию с жителями ХМАО. Она пройдет ближе к концу года

14:02 Пресс-конференция началась. Руслан Кухарук поприветствовал всех собравшихся.

Руслан Кухарук

Фото: URA.RU


14:01 На месте появилась пресс-секретарь губернатора Дарья Ярыгина

Пресс-секретарь губернатора

Фото: URA.RU



13:59 На пресс-конференцию прибыли представители четырех федеральных СМИ, УрФО представляют 16. Также присутствуют 12 региональных и 28 СМИ из муниципалитетов ХМАО.

13:55 Пресс-конференция вот-вот начнется. Участники уже на местах в ожидании главы региона.

Журналисты заняли свои места

Фото: URA.RU

