Губернатор ХМАО проводит первую большую пресс-конференцию. Онлайн-трансляция
Руслан Кухарук дает первую большую пресс-конференцию в Югре
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Сургуте проходит первая большая пресс-конференция губернатора ХМАО Руслана Кухарука. На нее приехали представители более 50 СМИ, а также блогеры и медиа эксперты. Событие приурочили к крупнейшему медиафоруму региона «Информационный мир Югры». URA.RU следит за пресс-конференцией в онлайн-трансляции.
14:20 Одним из приоритетов в развитии отношений Югры с Тюменью и Ямалом является работа по созданию транспортных развязок. Также среди ключевых отраслей экономическое взаимодействие и образование
14:14 Кухарук: все муниципалитеты в Югре сохранят.
14:13 Первый вопрос прозвучал о реализации муниципальной реформы. Одноуровневая система управления, по мнению главы региона, поможет решить ряд вопросов в муниципалитетах. Преобразования будут проводить максимально плавно.
14:06 Губернатор аннонсировал прямую линию с жителями ХМАО. Она пройдет ближе к концу года
14:02 Пресс-конференция началась. Руслан Кухарук поприветствовал всех собравшихся.
Руслан Кухарук
Фото: URA.RU
14:01 На месте появилась пресс-секретарь губернатора Дарья Ярыгина
Пресс-секретарь губернатора
Фото: URA.RU
13:59 На пресс-конференцию прибыли представители четырех федеральных СМИ, УрФО представляют 16. Также присутствуют 12 региональных и 28 СМИ из муниципалитетов ХМАО.
13:55 Пресс-конференция вот-вот начнется. Участники уже на местах в ожидании главы региона.
Журналисты заняли свои места
Фото: URA.RU
