Сколько стоит пригласить звезду на Новый год: гонорары и райдеры артистов

Шнуров планирует заработать в декабре 60 млн рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал самым дорогим артистом новогоднего сезона. По данным telegram-канала Mash, за 45-минутное выступление он просит 27 миллионов рублей. Чуть меньше — 25 миллионов рублей — просят за свои концерты певица Ирина Аллегрова и народный артист РФ Филипп Киркоров. Подробнее о том, сколько стоят выступления российских звезд на Новый год — в материале URA.RU.

Шнуров: 27 млн рублей за 45 минут выступления

В декабре у Шнурова запланировано всего три концерта Фото: Размик Закарян © URA.RU

По данным Mash, Шнуров стал самым дорогим артистом на Новый год. Выступление группы «Ленинград» длительностью 45 минут обойдется организаторам в 27 миллионов рублей. За 40 минут артист просит более 20 миллионов рублей, за час — примерно 24 миллиона рублей. Дополнительно нужно оплатить условия райдера (около трех миллионов рублей). Среди требований — перелет бизнес-классом с доступом в VIP-залы, персональный охранник, трансфер на Maybach S223/222 и проживание в дорогих отелях за границей с мини-баром и увлажнителем воздуха.

Однако, по данным канала, только три заказчика смогли оплатить выступление Шнурова в декабре. За них в общей сложности певец заработает около 60 миллионов рублей без учета технических расходов. Для компенсации убытков артист ввел систему штрафов для организаторов за нарушения условий райдера. За несанкционированную фотосъемку, автографы, несоблюдение требований к перелету и другие нарушения им придется заплатить до четырех миллионов рублей.

Так, например, если услуги кейтеринга не будут соответствовать нужному уровню, это приведет к потерям в 150 тысяч рублей. Если артисты будут отвлекаться на селфи и создавать другие неудобства, расходы увеличатся примерно на миллион рублей. Также нужно учесть дополнительные расходы на перелеты с пересадками или на перелеты не в первом классе.

Аллегрова: 25 млн рублей, не включая райдер

Аллегрова сразу после выступления уезжает домой Фото: Kremlin.ru / CC BY 4.0

Народная артистка России Ирина Аллегрова, которая раньше не выступала на корпоративах, теперь согласна петь за деньги. По данным «Абзаца», за свой концерт она просит 25 миллионов рублей. Хотя обычно пригласить певицу на мероприятие стоит 15 миллионов рублей. При этом еще нужно будет оплатить условия технического и бытового райдеров — сколько именно, станет известно после изучения площадки.

Организаторам также придется соблюсти ряд требований: мероприятие должно быть закрытым, снимать выступление нельзя, а список гостей надо предоставить звезде заранее. В гримерной Аллегрова хочет видеть фрукты, минеральную воду и свежевыжатые соки. Алкоголь певица не пьет и после концерта сразу уходит домой. Тем временем у нее осталось всего несколько свободных дат в декабре.

Басков: 12 млн рублей за выступление в роли свадебного тамады

Басков приезжает на выступление со своей командой из 27 человек Фото: Илья Московец © URA.RU

Народный артист России Николай Басков за обычный 40-минутный концерт просит шесть миллионов рублей. Если же вы хотите, чтобы он был тамадой на вашей свадьбе, это будет стоить уже в два раза больше — 12 миллионов рублей.

На выступления певец приезжает не один, а с целой командой из 27 человек. Для всех них нужно предоставить 12 машин. Также для Баскова обязательно нужна отдельная просторная и светлая гримерка. По условиям контракта, организаторы должны обеспечить артиста и его команду питанием. Отдельно Баскову должно быть предоставлено шампанское минимум за 10 тысяч рублей, передает «Радио 1».

Николаев: 10 млн рублей за 40-минутный концерт

Николаев повысил цены на свои выступления в два раза Фото: Антон_Белицкий © URA.RU

Музыкант Игорь Николаев заметно повысил расценки на свои выступления. Раньше за выступление длительностью 40 минут он получал примерно 2,5 миллиона рублей, а за 50 минут — пять миллионов рублей. Теперь же за час выступления организаторам придется заплатить 10 миллионов рублей. А если нужно продлить выступление на 20 минут, то стоимость такого дополнительного блока будет в два раза выше обычного тарифа.

Пресняков: 6 млн рублей и свита из 19 человек

Стоимость выступления певца Владимира Преснякова на корпоративных мероприятиях выросла почти в четыре раза. Ранее артист соглашался выступить за 1,5 миллиона рублей, а теперь его гонорар с учетом налогов составляет шесть миллионов рублей. Кроме того, для участия в мероприятии вместе с Пресняковым прибудет группа из 19 человек.

Павлиашвили: 2,5 млн рублей за корпоратив

Павлиашвили отказывается выступать без сына Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Известный исполнитель Сосо Павлиашвили берет за выступление на корпоративе 2,5 миллиона рублей. При этом певец выступает только вместе со своим 38-летним сыном Леваном. Во время концерта они исполняют примерно десять песен. Сосо иногда поет пару хитов один, но давать сольное шоу без сына отказывается.





Руднева: 240 тысяч рублей за 9 песен

У Рудневой самый низкий чек за выступление Фото: Anton Belitsky / Russian Look / Global Look Press

Бывшая участница группы «Ранетки» Анна Руднева получает один из самых низких гонораров среди звезд. За исполнение девяти песен она берет 240 тысяч рублей, а за выполнение дополнительных требований (райдер) — еще 40 тысяч рублей. Руднева не требует особых условий: ездит на такси и в райдере просит только воду, сыр, овощи, колбасу и определенный алкоголь. Также у нее нет заранее оговоренных дат выступлений, поэтому организаторам легче пригласить ее на мероприятие.

Гонорары других звезд

Агутин готов выступить на Новый год за 15 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Что касается других звезд, что за одно свое выступление на новогоднем корпоративе Филипп Киркоров просит 25 миллионов рублей. Певец Сергей Лазарев же готов выступить на Новый год за 15 миллионов, Полина Гагарина — за 18 миллионов, Люся Чеботина — за 12 миллионов, Леонид Агутин — за 15 миллионов, а Григорий Лепс — за 17 миллионов рублей.