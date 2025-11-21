МО РФ: ВС России совершили шесть групповых ударов по Украине
21 ноября 2025 в 15:21
Фото: © URA.RU
В ответ на террористические атаки, совершенные Киевом, Вооруженные Силы Российской Федерации осуществили массированный удар, а также серию из шести групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает Минобороны.
