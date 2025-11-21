Орбан выразил позицию по поводу финансовой помощи Украине
Орбан отверг предложение о предоставлении Евросоюзом дополнительной финансовой помощи Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался от предложения Еврокомиссии о предоставлении финансовой помощи Украине в размере 135 миллиардов евро. Свои аргументы и встречные предложения он изложит в письме главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
«В моем письме содержится не только отказ от предложения председателя Еврокомиссии, но и наши встречные предложения по этому поводу», — сказал премьер в утренней программе радиостанции Kossuth. Орбан считает, что ни один из предложенных Еврокомиссией путей финансирования Украины — за счет замороженных на Западе активов России, грантов из бюджетов стран ЕС или их общего кредита — не является приемлемым.
Он предупредил, что экспроприация российских активов «определенно пошатнет всю мировую экономическую систему, международную систему управления валютными резервами и ее европейскую составляющую». Он напомнил, что в то время как Еврокомиссия планирует выделить новые средства Украине, в стране разразился крупный коррупционный скандал с участием «военной мафии», присваивавшей деньги европейцев.
Премьер-министр также подчеркнул, что Брюссель не может получить отчетность об использовании ранее переданных Киеву средств, поскольку в ЕС нет соответствующего механизма. Орбан полагает, что план Еврокомиссии направлен на продолжение конфликта на Украине, и призывает Евросоюз поддержать усилия по мирному урегулированию. Послание в Брюссель будет направлено после того, как Орбан обсудит ситуацию с министром по делам ЕС Яношем Боки, который сейчас находится в США.
Ранее НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) провело ряд обысков. Конфисковано было свыше четырех миллионов долларов.
Обыски прошли у экс-министра юстиции Германа Галущенко, в компании «Энергоатом», у бизнесмена и соратника президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича. Последний незадолго до оглашения результатов расследования НАБУ покинул страну. Что известно о сбежавшем бизнесмене и его роли в руководстве Украиной — в материале URA.RU.
