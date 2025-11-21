Один из крупнейших маркетплейсов России открыл на ПВЗ зоны для съемок распаковок

В зонах для съемок будут установлены профессиональный свет, штативы, циклорамы, фон и аксессуары Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

Ozon совместно с «ВКонтакте» запустил в Москве пилотный проект с зонами для съемки обзоров на распаковки товаров в пунктах выдачи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе маркетплейса, клиенты смогут снимать качественный контент сразу при получении покупок: пространства оснащены профессиональным оборудованием.

«Формат обзоров и распаковок стал естественной частью покупательского опыта — пользователи доверяют авторам и часто выбирают товары, ориентируясь на их рекомендации. Мы видим, как активно развивается это направление, и хотим мотивировать авторов создавать больше товарного контента, который так полезен нашим клиентам, и запускаем удобные зоны для обзоров в пунктах выдачи. Для нас важно поддерживать авторов», — рассказала директор по операционному маркетингу Ozon Анастасия Оборотова.

В зонах для съемок установлены профессиональный свет, штативы, циклорамы, фон и дополнительные аксессуары. Пространства рассчитаны на создание контента без дополнительных вложений.

Продолжение после рекламы

С запуском пилота Ozon также анонсировал конкурс для авторов контента. Чтобы принять в нем участие, покупателю достаточно забрать заказ в обновленном ПВЗ, снять обзор с распаковкой в специально оборудованной зоне и опубликовать клип во «ВКонтакте».

После этого нужно отправить ссылку на ролик в чат-бот Ozon в социальной сети. Все авторы, прошедшие модерацию, получат гарантированный приз — 1000 баллов на покупки в маркетплейсе. Лучшим предоставят сертификаты на Ozon, наборы для съемки или новый iPhone.