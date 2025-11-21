Совкомбанк выступит организатором дебютных выпусков «зеленых» облигаций

Средства, вырученные от продажи ценных бумаг, будут направлены на развитие экологичного водного транспорта Фото: предоставлено ПАО Совкомбанк

Совкомбанк станет организатором размещения на бирже «зеленых» облигаций АФК «Система» на 15,8 млрд рублей. Банк выступит ESG-консультантом и агентом дебютных бумаг серий 002Р-06 и 002Р-07. Как сообщили URA.RU в пресс-службе кредитной организации, это первый случай на рынке одновременного выпуска двух ESG-облигаций разных типов — с фиксированным и переменным купоном. Инвестиции от них пойдут на развитие экотранспорта.

«Дебютный выпуск „зеленых“ облигаций АФК „Система“ — важный шаг в развитии национального рынка ESG-финансирования. Уверен, что успешная реализация этого проекта продемонстрирует преимущества „зеленых“ облигаций как эффективного инструмента для финансирования экологических проектов и послужит стимулом для других компаний», — отметил управляющий директор — начальник управления секьюритизации и инвестрешений Совкомбанка Андрей Королев.

Бумаги уже получили независимую верификацию рейтингового агентства «Эксперт РА». Эксперты подтвердили их соответствие принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала, а также критериям «зеленого» финансового инструмента, определенным властями России.

Выпуск предусматривает для потенциальных инвесторов регуляторные льготы. Например, облигации получили от Центробанка льготную категорию риска — всего 32,5%. Значит, банку-покупателю не придется «замораживать» под них большие суммы в резервах, как это происходит с обычными корпоративными долгами. Кроме того, при условии активности рынка эти бумаги могут послужить высоколиквидным активом. То есть инструментом, который легко продать или который можно держать в качестве запаса прочности.

Привлеченный от ценных бумаг капитал будет направлен на развитие проекта по производству водного транспорта: 46 пассажирских электросудов и 28 остановочных комплексов. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на декабрь 2025 года. Объем каждой серии составит до 7,9 млрд. Облигации серии 002Р-06 будут обращаться 2,5 года, а серии 002Р-07 — два года.