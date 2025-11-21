Европа всполошилась из-за мирного плана Трампа
Для обсуждения плана будет организовано срочное совещание
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
План по урегулированию украинского конфликта будет обсуждаться на срочном совещании в рамках саммита G20. Об этом пишет Financial Times (FT).
«Европа спешит отреагировать на мирный план США, России и Украины», — сообщает издание. Сам саммит пройдет в ЮАР.
Ранее план США по урегулированию конфликта на Украине сочли в Евросоюзе «очень плохим». Один из европейских чиновников, как пишет Politico, заявил, что предложение Соединенных Штатов — это список «пунктов, чтобы удовлетворить» Россию.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.