Европа всполошилась из-за мирного плана Трампа

FG20: назначено срочное обсуждение плана США по Украине
21 ноября 2025 в 15:22
Для обсуждения плана будет организовано срочное совещание

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

План по урегулированию украинского конфликта будет обсуждаться на срочном совещании в рамках саммита G20. Об этом пишет Financial Times (FT). 

«Европа спешит отреагировать на мирный план США, России и Украины», — сообщает издание. Сам саммит пройдет в ЮАР. 

Ранее план США по урегулированию конфликта на Украине сочли в Евросоюзе «очень плохим». Один из европейских чиновников, как пишет Politico, заявил, что предложение Соединенных Штатов — это список «пунктов, чтобы удовлетворить» Россию. 

