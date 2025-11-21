Зеленский отреагировал на коррупцию в рядах его чиновников

Зеленский провел встречу с депутатами партии «Слуга народа», где сделал ряд заявлений о коррупции в стране Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что понятия не имел, о коррупционных схемах украинских бизнесменов и чиновников. Об этом он рассказал во время встречи с депутатами от партии «Слуга народа».

Ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) реализовало операцию «Мидас», которая была направлена на раскрытие коррупционных схем в энергетической отрасли. В ходе мероприятий проведены обыски у бизнесмена Тимура Миндича, имеющего связи с президентом Зеленским, а также у отстраненного от должности министра юстиции Германа Галущенко (на момент расследования он занимал пост министра энергетики), в компании «Энергоатом», а также по другим адресам. После того как в сети появились фотографии интерьера роскошной квартиры Миндича в Киеве, в том числе снимки ванной комнаты с золотым унитазом, ситуация привлекла дополнительное внимание. Коррупционный скандал стал причиной митинга на площади Независимости в Киеве. Его участники потребовали отставки Зеленского и призвали жителей других городов провести аналогичные акции.

«[Владимир] Зеленский сказал, что не имел представления о том, что делается за его спиной. О том, что построили Миндич и другие», — сказал украинский политолог Никита Потураев в комментарии изданию «Общественное».

Также во время встречи парламентарии подняли вопрос об отставке главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Также депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что Зеленский предложил депутата от своей партии «Слуга народа» Дениса Маслова на должность министра юстиции вместо Галущенко. Кроме того, президент Украины добавил, что наказание за коррупцию будет жестким.

«Офис президента — это его кадровый приход. Но все, кто причастен к коррупционным схемам, должны быть привлечены к ответственности», — сказал Зеленский.