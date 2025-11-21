Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Пожары

Мощный взрыв произошел в Подмосковье. Видео

Mash: в Московской области произошел взрыв баллона в грузовике на парковке
21 ноября 2025 в 14:59
В Видном загорелся грузовик на парковке из-за газового баллона

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В подмосковном городе Видное произошел взрыв грузовика. Об этом сообщает Mash. По данным канала, водитель авто припарковался на стоянке, отошел от него, а затем произошел взрыв. Причиной послужил загоревшийся газовый баллон. 

«Водитель подъехал на стоянку, чтобы ремонтироваться. Отошел от машины, она загорелась. После бабахнул газовый баллон», — передает канал. По итогу пламя перекинулось на соседнюю фуру, но обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Осенью 2025 года похожий инцидент случился в Санкт-Петербурге. Тогда также загорелся грузовик возле дома на Суздальском проспекте. Водитель успел выбраться из кабины до взрыва бензобака, но все равно получил ожоги.

