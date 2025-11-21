Российские войска освободили 16 населенных пунктов за неделю
21 ноября 2025 в 15:18
Срочная новость
Фото: © URA.RU
За прошедшую неделю Вооруженные Силы Российской Федерации освободили 16 населенных пунктов, среди которых — Купянск. Об этом сообщает Минобороны.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал