В Дубае во время авиашоу разбился самолет
21 ноября 2025 в 15:24
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Дубае на авиашоу случилось чрезвычайное происшествие — есть сведения о крушении воздушного судна. Об этом сообщает ТАСС.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал