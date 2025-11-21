Поздравь сына своего: какие праздники отмечают 22 ноября 2025 года

В 2025 году День сыновей (День сына) в России будет отмечаться 22 ноября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Суббота 22 ноября 2025 года насыщена событиями — от православных торжеств до профессиональных и семейных праздников. В этот день верующие почитают чудотворную икону Божией Матери «Скоропослушница», россияне отмечают официальный День психолога, народный календарь вспоминает Матрену Зимнюю, а во многих странах мира празднуют День сыновей. Подробнее в материале URA.RU.

Православный праздник 22 ноября 2025

Икона Божией Матери «Скоропослушница»

22 ноября православная церковь совершает празднование в честь чудотворной иконы Божией Матери «Скоропослушница», которая находится в Дохиарском монастыре на Святой Горе Афон. История этого образа уходит корнями в X век, когда икона была написана во времена настоятеля обители преподобного Неофита.

Название иконы связано с удивительным событием 1664 года. Трапезарь Нил регулярно проходил мимо образа с зажженной лучиной, коптя святыню. Однажды ночью он услышал голос от иконы, просивший больше не коптить образ. Монах не послушался предупреждения и был наказан слепотой. Раскаявшись, Нил день и ночь молился перед образом Богородицы. Милостивая Богоматерь простила инока, вернула ему зрение и возвестила: «С этой поры будет именоваться сия Моя икона Скоропослушницею, потому что скорую всем, притекающим ко Мне, буду оказывать милость и исполнение прошений».

С того времени через эту икону совершались многочисленные исцеления — слепые прозревали, расслабленные вставали на ноги. Особенно прославился образ случаями избавления от падучей болезни и беснования. Богородица спасала людей от кораблекрушений и освобождала из плена. В России списки с афонской иконы всегда пользовались особым почитанием, многие из них прославились чудесами.

В этот день верующие посещают богослужения, ставят свечи перед образом «Скоропослушницы», подают записки о здравии. Дома читают акафист или тропарь иконе, стараясь сохранить молитвенное настроение и уделить время духовным размышлениям.

Народный праздник 22 ноября 2025

Матрена Зимняя

В народном календаре 22 ноября отмечается день Матрены Зимней, или Матренин день. Церковь в этот день чтит память преподобной Матроны Константинопольской, жившей в V веке. Святая родилась в Пергии, была выдана замуж и родила дочь Феодотию. После переезда в Константинополь Матрона полюбила посещать храм, где познакомилась с благочестивыми старицами и решила посвятить жизнь служению Богу.

Чтобы муж не нашел ее, женщина остригла волосы, переоделась в мужское платье и поселилась в мужском монастыре под именем евнуха Вавилы. Когда игумену открылась тайна Матроны, он направил ее в женский монастырь, где она прожила многие годы и впоследствии стала настоятельницей.

На Руси говорили: «С Матрены зимней зима встает на ноги, морозы прилетают от железных гор». День считался важным для предсказания погоды. Иней на деревьях сулил лютые морозы и урожай овса, туман предвещал оттепель, а облачная снежная погода — ненастный май. Если гуси выходили на лед в поисках открытой воды, ожидалось потепление.

В Матренин день женщины традиционно заваривали лечебные травы и коренья для профилактики зимних недугов. Хозяйки пересматривали вещи в сундуках, доставали теплую одежду, а старую и неподходящую раздавали нуждающимся. Семьи угощали соседей пирогами и блинами — это привлекало благополучие и согласие. Задабривали домового, который должен был охранять избу от морозов зимой, оставляя ему у печи угощения.

Что можно и нельзя делать 22 ноября 2025

В День Матрены Зимней существует ряд традиций и запретов. Можно и нужно: посещать богослужения и молиться, приводить в порядок жилище, заниматься благотворительностью и помогать нуждающимся, просить прощения у родных и близких, отпускать старые обиды, улаживать конфликты и примиряться с теми, с кем возникли разногласия. Это благоприятный день для спокойных домашних дел, размышлений и общения с семьей.

Особое значение 22 ноября имеют дела милосердия — забота о близких, помощь нуждающимся. Хозяйки развешивают по дому обереги из трав, в углы кладут чеснок и лавровый лист для защиты от болезней. У входа вешают венки, под половицу — ветви рябины для отпугивания злых сил.

Что запрещено: категорически нельзя ссориться с родными и впадать в гнев — считалось, что конфликты привлекают нечисть в дом. Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом и чрезмерными нагрузками — предки верили, что это ослабляет энергетику и открывает дорогу болезням. Нельзя стричь волосы и ногти — это также приводило к недугам в зимний период.

Не стоит передавать одежду другим людям, особенно грязные старые вещи — с ними можно отдать собственное счастье. Не рекомендуется начинать новые дела и проекты, давать деньги в долг (одолженные монеты не вернутся), отправляться в путешествия и принимать важные решения. Избегайте черных вещей в одежде — темные цвета привлекают злые силы, лучше выбирать яркие наряды.

Российский праздник 22 ноября 2025

День психолога получил официальный статус

С 2023 года 22 ноября в России официально отмечается День психолога, установленный Постановлением Правительства РФ от 10 октября 2023 года № 1666. Ранее, с 2000 года, этот праздник отмечался неформально, а инициатором мероприятий традиционно выступал МГУ. Дата выбрана неслучайно — она приурочена к Учредительному съезду Российского психологического общества, который состоялся в Москве 22 ноября 1994 года.

По данным правительства России, в сфере оказания психологической помощи населению сегодня задействовано свыше 7 миллионов человек. Специалисты работают в самых разных направлениях: семейная, детская и школьная психология, социальная и бизнес-психология. Психологи востребованы в детских садах, школах, общественных учреждениях, а также в специализированных государственных структурах — МВД, МЧС и других ведомствах.

Профессия психолога особенно важна в современном мире, полном переживаний и стрессов. В эпоху цифровизации и информационной перегрузки люди все чаще сталкиваются с выгоранием, тревогой и депрессией. Специалисты помогают различным социальным группам и возрастам справиться с эмоциональными трудностями, обеспечивают профилактику психических расстройств путем раннего выявления проблем.

Международный праздник 22 ноября 2025

День сыновей

22 ноября во многих странах мира, включая Россию, отмечается семейный праздник — День сыновей. Хотя официально он не установлен, торжество с каждым годом становится все популярнее, став доброй традицией во многих семьях. Праздник способствует укреплению семейных связей и передаче ценностей между поколениями.

День сыновей посвящен всем мужчинам в качестве сыновей, а также семьям, в которых есть сыновья любого возраста. Трогательны поздравления матерей своим чадам, часто представленные как молитва за сына. Особенно актуален этот день для семей, чьи сыновья проходят службу в Вооруженных Силах или выбрали службу в силовых структурах своей профессией, постоянно рискуя жизнью на благо Родины.

Не менее яркими являются сдержанные поздравления отцов, где выражается гордость за достигнутые успехи и надежды на сохранение мужественности на всем жизненном пути. Рождение сына у многих народов считалось большой радостью — он станет продолжателем рода, защитником и добытчиком для семьи. Взрослый успешный сын, счастливый в браке и не забывающий о родителях — объект гордости и результат кропотливого труда отца и матери.