Жительнице Белгородской области грозит 15 лет за сбыт нескольких тонн кокаина

Жительница Белгородской области обвиняется в попытке перевезти 8,7 тонны кокаина из Венесуэлы. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России. Уголовное дело направлено в суд.

«Уголовное дело в отношении Зубаревой направлено в Белгородский районный суд Белгородской области для рассмотрения по существу. Ей предъявлено обвинение по делу о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере», — отмечается в пресс-службе ведомства. Сообщение передает ТАСС.

По данным следствия, 51-летняя Оксана Зубарева пыталась перевезти из Венесуэлы 8,7 тонны кокаина, выступая координатором. Еще в 2018 году она вместе с испанцем наняла экипаж грузового судна ESER. Судно под панамским флагом должно было пройти маршрут из Панамы в Марокко, но по указанию обвиняемой сменило курс и приняло на борт наркотики у острова Ла-Тортуга в Венесуэле. Подсудимой грозит до 15 лет лишения свободы.

