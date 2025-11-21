ЕС ничего не знает о новом мирном плане Трампа

Урсула фон дер Ляйен намерена обсуждать план по Украине на саммите G20 Фото: Официальный сайт Европарламента

Евросоюз не получал официальной информации о мирном плане США по Украине, при этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении обсудить инициативы США с Владимиром Зеленским и «мировыми лидерами» на саммите G20. Об этом сообщается на пресс-конференции в преддверии саммита «Большой двадцатки».

«Евросоюз не получал официальных сведений о мирном плане, поэтому любые обсуждения на этот счет преждевременны и не имеют под собой оснований», — подчеркнула глава Евросовета Антониу Кошта на конференции. При этом вопрос мира на Украине остается приоритетным для Евросоюза и фон дер Ляйен намерена обсудить возможные инициативы на предстоящем саммите G20. Она также считает нонсенсом все комментарии по поводу мирного плана, предложенного недавно президентом США Дональдом Трампом.