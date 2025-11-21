ЕС ничего не знает о новом мирном плане Трампа
Урсула фон дер Ляйен намерена обсуждать план по Украине на саммите G20
Фото: Официальный сайт Европарламента
Евросоюз не получал официальной информации о мирном плане США по Украине, при этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении обсудить инициативы США с Владимиром Зеленским и «мировыми лидерами» на саммите G20. Об этом сообщается на пресс-конференции в преддверии саммита «Большой двадцатки».
«Евросоюз не получал официальных сведений о мирном плане, поэтому любые обсуждения на этот счет преждевременны и не имеют под собой оснований», — подчеркнула глава Евросовета Антониу Кошта на конференции. При этом вопрос мира на Украине остается приоритетным для Евросоюза и фон дер Ляйен намерена обсудить возможные инициативы на предстоящем саммите G20. Она также считает нонсенсом все комментарии по поводу мирного плана, предложенного недавно президентом США Дональдом Трампом.
В офисе президента Украины накануне заявили, что Владимир Зеленский получил мирный план Трампа по урегулированию конфликта на Украине. До этого украинский президент общался с американскими генералами, которые специально приезжали в Киев. Зеленский намерен пообщаться с Трампом на следующей неделе.
