Трамп и Зеленский хотят провести переговоры
Владимир Зеленский перед переговорами с Дональдом Трампом проведет консультации с лидерами европейских стран
Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский проведут телефонные переговоры на следующей неделе для обсуждения американского мирного плана по урегулированию конфликта. Об этом сообщает британский канал со ссылкой на европейские дипломатические источники.
«Владимир Зеленский и Дональд Трамп проведут разговор на следующей неделе после того, как украинский лидер заявил, что хочет обсудить мирный план со своим американским коллегой», — пишет Sky News. Перед разговором с Трампом Зеленский проведет консультации с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии. В Брюсселе на встрече министров иностранных дел ЕС американское предложение подверглось резкой критике, особенно со стороны Польши, Италии, Франции, Литвы и Германии.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп утвердил план из 28 пунктов, направленный на установление мира на Украине. Документ разрабатывался при участии высших должностных лиц американской администрации, а также представителей Украины и РФ. Теперь Владимир Зеленский, который официально получил проект плана, планирует обсудить его основные пункты с Трампом, предварительно проведя консультации с лидерами ряда европейских стран.
