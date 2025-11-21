Трамп и Зеленский хотят провести переговоры

Владимир Зеленский перед переговорами с Дональдом Трампом проведет консультации с лидерами европейских стран Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский проведут телефонные переговоры на следующей неделе для обсуждения американского мирного плана по урегулированию конфликта. Об этом сообщает британский канал со ссылкой на европейские дипломатические источники.

«Владимир Зеленский и Дональд Трамп проведут разговор на следующей неделе после того, как украинский лидер заявил, что хочет обсудить мирный план со своим американским коллегой», — пишет Sky News. Перед разговором с Трампом Зеленский проведет консультации с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии. В Брюсселе на встрече министров иностранных дел ЕС американское предложение подверглось резкой критике, особенно со стороны Польши, Италии, Франции, Литвы и Германии.