Минобороны: российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта в ДНР
21 ноября 2025 в 15:21
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Донецкой Народной Республике Вооруженные Силы Российской Федерации освободили населенные пункты Новоселовка, Ставки, Масляковка и Ямполь. Об этом сообщает Минобороны.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал