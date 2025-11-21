Боец ВС РФ снял на видео колонну пленных солдат ВСУ в Покровске

«Не то, чтоб табун, но не маленькую группу пленных ведут в тыл бойцы группировки войск Центр», — пишет в своем telegram-канале Астрахань. На кадрах запечатлено, как российские штурмовики на мотоциклах конвоируют пленных в ясную погоду, что может свидетельствовать о снижении активности вражеских БПЛА на этом направлении. Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов докладывал президенту Владимиру Путину о взятии под контроль 75% территории Красноармейска.