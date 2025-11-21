Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Армия и оружие

Боец ВС РФ снял на видео колонну пленных солдат ВСУ в Покровске

Боец ВС РФ опубликовал видео с пленными ВСУ в Красноармейске
21 ноября 2025 в 15:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Группу пленных военнослужащих ВСУ конвоируют через Красноармейск в дневное время

Группу пленных военнослужащих ВСУ конвоируют через Красноармейск в дневное время

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В сети появились кадры конвоирования группы пленных военнослужащих ВСУ из Красноармейска. Видео с 15 украинскими солдатами, опубликовал военкор Дмитрий Астрахань.

«Не то, чтоб табун, но не маленькую группу пленных ведут в тыл бойцы группировки войск Центр», — пишет в своем telegram-канале Астрахань. На кадрах запечатлено, как российские штурмовики на мотоциклах конвоируют пленных в ясную погоду, что может свидетельствовать о снижении активности вражеских БПЛА на этом направлении. Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов докладывал президенту Владимиру Путину о взятии под контроль 75% территории Красноармейска.

Бойцы ВС РФ продолжают освобождать Красноармейск, большая часть территории города уже под контролем российских войск. Украинские военные игнорируют призывы сдаться и продолжают сопротивление, однако их передвижения отслеживаются с помощью беспилотников, а опорные пункты систематически уничтожаются.

Продолжение после рекламы

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (1)
  • Катя
    21 ноября 2025 15:26
    Молодцы, ребята! Сами на колесах, а всушники пешочком, ножками, ножками...
Добавить комментарий
Следующий материал