Боец ВС РФ снял на видео колонну пленных солдат ВСУ в Покровске
Группу пленных военнослужащих ВСУ конвоируют через Красноармейск в дневное время
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В сети появились кадры конвоирования группы пленных военнослужащих ВСУ из Красноармейска. Видео с 15 украинскими солдатами, опубликовал военкор Дмитрий Астрахань.
«Не то, чтоб табун, но не маленькую группу пленных ведут в тыл бойцы группировки войск Центр», — пишет в своем telegram-канале Астрахань. На кадрах запечатлено, как российские штурмовики на мотоциклах конвоируют пленных в ясную погоду, что может свидетельствовать о снижении активности вражеских БПЛА на этом направлении. Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов докладывал президенту Владимиру Путину о взятии под контроль 75% территории Красноармейска.
Бойцы ВС РФ продолжают освобождать Красноармейск, большая часть территории города уже под контролем российских войск. Украинские военные игнорируют призывы сдаться и продолжают сопротивление, однако их передвижения отслеживаются с помощью беспилотников, а опорные пункты систематически уничтожаются.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Катя21 ноября 2025 15:26Молодцы, ребята! Сами на колесах, а всушники пешочком, ножками, ножками...