Экс-премьер Украины назвал причину, почему Трамп стремится завершить украинский конфликт
По мнению Азарова, Трамп решил не финансировать Украину, а сосредоточиться на развитии США
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Глава Белого дома Дональд Трамп стремится завершить украинский конфликт, чтобы сократить финансовые затраты и сосредоточиться на конкуренции с Китаем. Об этом рассказал экс-премьер Украины Николай Азаров, комментируя новый американский план по урегулированию.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят «тайные консультации» с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. По информации Financial Times, план, который предлагают Соединенные Штаты, предусматривает несколько ключевых мер. В частности, речь идет о снижении объема военной поддержки Украины со стороны США, придании русскому языку статуса государственного на территории Украины. Кроме того, предполагается, что Киев откажется от претензий на Донбасс, а численность ВСУ будет сокращена в 2,5 раза. План также предусматривает введение запрета на размещение на украинской территории вооруженных сил других государств и поставки Киеву вооружения с большой дальностью действия. Портал Axios сообщал, что в рамках этого плана США и другие страны должны будут признать Крым и Донбасс частью России.
«США нужен мирный договор, так как администрация Трампа реалистичней смотрит на ситуацию. В США много проблем, связанных с тем, что они уступили промышленное первенство Китаю, производящему промышленной продукции в два раза больше», — написал Азаров в своем telegram-канале.
Азаров также заявил, что военно-промышленный комплекс базируется на экономике. По его мнению, для сохранения своего доминирования, в том числе в военной сфере, США должны сосредоточиться на решении собственных проблем, а не заниматься делами Украины. Азаров отметил, что прекращение Трампом прямого финансирования конфликта обусловлено не симпатией к России, а определением приоритетов: президент США решил сконцентрировать ресурсы на долгосрочном развитии Америки, вместо того чтобы расходовать значительные средства на проблемы других стран.
Как отметил экс-премьер Украины, Китай на протяжении 40 лет постепенно сокращал отставание от США. Для восстановления своего лидирующего положения Соединенным Штатам, по его мнению, может потребоваться от 10 до 15 лет — при условии реализации эффективной экономической стратегии. Именно поэтому, как полагает Азаров, администрация Трампа пришла к выводу о нецелесообразности дальнейшего продолжения конфликта на Украине, который может перерасти в более масштабное противостояние.
