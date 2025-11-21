Экс-премьер Украины назвал причину, почему Трамп стремится завершить украинский конфликт

По мнению Азарова, Трамп решил не финансировать Украину, а сосредоточиться на развитии США Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава Белого дома Дональд Трамп стремится завершить украинский конфликт, чтобы сократить финансовые затраты и сосредоточиться на конкуренции с Китаем. Об этом рассказал экс-премьер Украины Николай Азаров, комментируя новый американский план по урегулированию.

Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят «тайные консультации» с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. По информации Financial Times, план, который предлагают Соединенные Штаты, предусматривает несколько ключевых мер. В частности, речь идет о снижении объема военной поддержки Украины со стороны США, придании русскому языку статуса государственного на территории Украины. Кроме того, предполагается, что Киев откажется от претензий на Донбасс, а численность ВСУ будет сокращена в 2,5 раза. План также предусматривает введение запрета на размещение на украинской территории вооруженных сил других государств и поставки Киеву вооружения с большой дальностью действия. Портал Axios сообщал, что в рамках этого плана США и другие страны должны будут признать Крым и Донбасс частью России.

«США нужен мирный договор, так как администрация Трампа реалистичней смотрит на ситуацию. В США много проблем, связанных с тем, что они уступили промышленное первенство Китаю, производящему промышленной продукции в два раза больше», — написал Азаров в своем telegram-канале.

Азаров также заявил, что военно-промышленный комплекс базируется на экономике. По его мнению, для сохранения своего доминирования, в том числе в военной сфере, США должны сосредоточиться на решении собственных проблем, а не заниматься делами Украины. Азаров отметил, что прекращение Трампом прямого финансирования конфликта обусловлено не симпатией к России, а определением приоритетов: президент США решил сконцентрировать ресурсы на долгосрочном развитии Америки, вместо того чтобы расходовать значительные средства на проблемы других стран.