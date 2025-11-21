Губернатор Кухарук взял под контроль ситуацию с проблемным застройщиком в ХМАО
На проблемного застройщика из ХМАО завели три уголовных дела
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук заявил, что власти усилили контроль за деятельностью компании ДСК-1, которая задерживает строительство домов и нарушает условия договоров в нескольких городах региона. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Сургуте в рамках медиафорума «Информационный мир Югры», на котором присутствует корреспондент URA.RU.
«Мы поставили задачу нашему строительному блоку и стройнадзору провести встречи с жителями, отработать с застройщиком и разъяснить дальнейшие шаги. ДСК-1 попала в федеральную повестку, и ситуация взята под контроль как региональными структурами, так и правоохранительными органами», — подчеркнул Кухарук.
Губернатор отметил, что жалобы на проблемные объекты застройщика поступают из разных городов Югры: Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска. Люди жалуются на задержки сроков, отсутствие обещанного ремонта и нежелание компании идти на контакт. В некоторых случаях дома формально введены в эксплуатацию, но застройщик все еще не выполнил свои обязательства перед собственниками.
В регионе уже возбуждено три уголовных дела из-за нарушений. Прокуратура взяла ситуацию под контроль. Решен вопрос с микрорайоном Западный в Ханты-Мансийске, где застройщик не мог получить кредит. После вмешательства властей банк согласился работать, что позволит продолжить строительство.
