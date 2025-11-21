Логотип РИА URA.RU
Кухарук поставил точку в вопросе переноса столицы ХМАО в Сургут

21 ноября 2025 в 17:36
Губернатор Кухарук объяснил, почему переноса столицы ХМАО в Сургут не будет

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Югры Руслан Кухарук во время пресс-конференции категорически опроверг возможность переноса столицы автономного округа из Ханты-Мансийска в Сургут. Он подчеркнул, что оба города играют важнейшую, но различную роль в развитии региона. Об этом глава региона заявил во время пресс-конференции.

«Сургут — мощный город, но конкуренции за статус столицы быть не должно. Конкурируйте за комфортную городскую среду», — заявил Кухарук. Губернатор добавил, что Сургуту ничто не мешает быть образовательным, научным и производственным центром без официального статуса административного центра.

При этом глава региона уточнил, что внимание и поддержка Сургуту как ключевому городу региона будут сохраняться в полном объеме. Ханты-Мансийск сохранит за собой функции административного центра.

