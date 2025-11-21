Кухарук поставил точку в вопросе переноса столицы ХМАО в Сургут
Губернатор Кухарук объяснил, почему переноса столицы ХМАО в Сургут не будет
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Губернатор Югры Руслан Кухарук во время пресс-конференции категорически опроверг возможность переноса столицы автономного округа из Ханты-Мансийска в Сургут. Он подчеркнул, что оба города играют важнейшую, но различную роль в развитии региона. Об этом глава региона заявил во время пресс-конференции.
«Сургут — мощный город, но конкуренции за статус столицы быть не должно. Конкурируйте за комфортную городскую среду», — заявил Кухарук. Губернатор добавил, что Сургуту ничто не мешает быть образовательным, научным и производственным центром без официального статуса административного центра.
При этом глава региона уточнил, что внимание и поддержка Сургуту как ключевому городу региона будут сохраняться в полном объеме. Ханты-Мансийск сохранит за собой функции административного центра.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!