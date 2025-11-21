Власти ХМАО обновят аэропорты в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске
Власти ХМАО собираются обновить аэропорт Сургута
В Югре обновят аэропорты в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте. Об этом губернатор ХМАО Руслан Кухарук заявил на пресс-конференции в Сургуте в рамках медиафорума «Информационный мир Югры», на котором присутствует корреспондент URA.RU.
«Сургутский аэропорт будет модернизирован. Мы согласовали подход: реконструкция пройдет на действующей территории, чтобы не останавливать работу комплекса», — сказал Кухарук.
Власти достигли соглашения с акционерами аэропортовой компании о ремонте. Сейчас разрабатывается концепция модернизации. После этого начнут проектирование и определят источники финансирования.
Губернатор отметил, что аэропорт в Нижневартовске обновляет частный инвестор. Сейчас за счет средств компании идет реконструкция терминала и территории. Вложения инвесторов составили около 10 млрд рублей. «По взлетно-посадочной полосе мы работаем с Минтрансом, чтобы включить ее в федеральную программу», — добавил глава региона.
Глава региона отметил, что Ханты-Мансийский аэропорт нуждается в обновлении взлетно-посадочной полосы. Построенная в 1970-х годах, она последний раз капитально ремонтировалась почти два десятилетия назад. Современные федеральные требования, такие как площадки для обработки противообледенительной жидкостью, эффективные системы водоотвода и новые рулежные дорожки, делают необходимым не просто ремонт, а полноценную реконструкцию.
