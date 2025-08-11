В аэропорту Нижневартовска началась масштабная реконструкция

В Нижневартовске (ХМАО) реконструируют аэропорт имени Муравленко. Планируется модернизировать терминалы, обустроить телетрапы и крытые переходы.
«В рамках реконструкции, запланированной на 2023-2026 годы, будут модернизированы терминалы, построены телетрапы и крытые переходы. Это позволит увеличить пассажиропоток и обеспечить дальнейшее развитие аэропорта», — сообщает telegram-канал «Транспортный цех».
На территории аэропорта уже работают подрядные организации: установлены строительные леса, демонтирована часть облицовки здания, площадка огорожена для обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников. Ранее в ходе подготовительных этапов были обновлены элементы аэродромной техники и расширена стерильная зона обслуживания.
Проект модернизации реализует группа компаний «Аэрофьюэлз». С 2023 года дочерняя структура инвестора — ООО «Нижневартовск Аэро» — осуществляет комплексное управление воздушной гаванью. В аэропорт Нижневартовска направлен запрос. На момент публикации ответ не получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Нижневартовска (ХМАО) приступили к ремонту терминала внутренних воздушных линий (ВВЛ). Первый этап планируется завершить до конца 2025 года
