В аэропорту Нижневартовска началась масштабная реконструкция

В аэропорту Нижневартовска планируется модернизировать терминалы, обустроить телетрапы и крытые переходы
В аэропорту Нижневартовска планируется модернизировать терминалы, обустроить телетрапы и крытые переходы

В Нижневартовске (ХМАО) реконструируют аэропорт имени Муравленко. Планируется модернизировать терминалы, обустроить телетрапы и крытые переходы.

«В рамках реконструкции, запланированной на 2023-2026 годы, будут модернизированы терминалы, построены телетрапы и крытые переходы. Это позволит увеличить пассажиропоток и обеспечить дальнейшее развитие аэропорта», — сообщает telegram-канал «Транспортный цех».

На территории аэропорта уже работают подрядные организации: установлены строительные леса, демонтирована часть облицовки здания, площадка огорожена для обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников. Ранее в ходе подготовительных этапов были обновлены элементы аэродромной техники и расширена стерильная зона обслуживания.

Проект модернизации реализует группа компаний «Аэрофьюэлз». С 2023 года дочерняя структура инвестора — ООО «Нижневартовск Аэро» — осуществляет комплексное управление воздушной гаванью. В аэропорт Нижневартовска направлен запрос. На момент публикации ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Нижневартовска (ХМАО) приступили к ремонту терминала внутренних воздушных линий (ВВЛ). Первый этап планируется завершить до конца 2025 года

