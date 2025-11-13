Финляндия обсуждает частичное открытие границ с Россией

Границы Финляндии и России закрыты с 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В случае открытия границы Финляндии и Россией движение будет возобновлено не на всех пунктах пропуска. Об этом сообщил руководитель подразделения пограничной безопасности погранохраны Финляндии Юсси Напола.

«Движение через границу будет крайне ограничено, по крайней мере, на начальном этапе. Его объём даже не достигнет уровня движения в период между пандемией коронавируса и закрытием пограничных переходов на восточной границе», — цитирует Неапола телерадиовещатель Yle. По его словам, перед закрытием пунктов пересечения трафик через границу составлял лишь 18% от уровня до пандемии.

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Ограничения начали вводиться с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе, однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла эти обвинения, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.

