Финляндия обсуждает частичное открытие границ с Россией

13 ноября 2025 в 20:17
Границы Финляндии и России закрыты с 2023 года

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В случае открытия границы Финляндии и Россией движение будет возобновлено не на всех пунктах пропуска. Об этом сообщил руководитель подразделения пограничной безопасности погранохраны Финляндии Юсси Напола.

«Движение через границу будет крайне ограничено, по крайней мере, на начальном этапе. Его объём даже не достигнет уровня движения в период между пандемией коронавируса и закрытием пограничных переходов на восточной границе», — цитирует Неапола телерадиовещатель Yle. По его словам, перед закрытием пунктов пересечения трафик через границу составлял лишь 18% от уровня до пандемии.

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Ограничения начали вводиться с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе, однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла эти обвинения, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.

Русскоязычные жители Финляндии подавали петицию с требованием открыть границы. Но ЕС отказался рассматривать ее. А недавно премьер-министр Петтери Орпо намекнул на открытие одного из пунктов пересечения границы на востоке.

  • Тоха
    13 ноября 2025 20:25
    Состояние жителей Финляндии , в приграничных районах , просто катасрофическое .Люди обнищали и уезжают в другие районы .
