WSJ: США требуют от Киева отказаться от вступления в НАТО на несколько лет

США выступили против вступления Украины в НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

США представили план по урегулированию украинского конфликта. Он предусматривает отказ Украины от вступления в НАТО как минимум на несколько лет. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

«Украине придется дать согласие по меньшей мере на несколько лет на отказ от присоединения к Организации Североатлантического договора», — говорится в материале WSJ. Кроме этого, Киеву придется пойти на крупные территориальные уступки и отказаться от размещения миротворческих сил на своей территории.

План из 28 пунктов был утвержден президентом США Дональдом Трампом на этой неделе. Над документом в течение нескольких недель работали высшие должностные лица американской администрации, включая Стива Уиткоффа, Джей Ди Вэнса, Марко Рубио и Джареда Кушнера. В «тайных консультациях» также участвовали глава РФПИ Кирилл Дмитриев и представители Украины.

Продолжение после рекламы