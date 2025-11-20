Axios: Зеленский согласился на переговоры по новому мирному плану США

В регионе запускают новые меры поддержки для малого бизнеса Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Президент Украины Владимир Зеленский согласился принять участие в переговорах по плану, который ранее представил Вашингтон. Об этом сообщили представители обеих сторон.

В заявлении офиса Зеленского говорится, что президент Украины «обрисовал основополагающие принципы, которые важны для нашего народа». По итогам прошедшей встречи стороны договорились работать над положениями плана таким образом, чтобы «обеспечить справедливое завершение конфликта», передает новостной ресурс Axios.

Инсайдер издания в Белом доме пояснил, что Зеленский и министр армии США Дэн Дрисколл «договорились об агрессивных сроках подписания соглашения». <...> При этом украинский чиновник добавляет, что Зеленский был более примирителен во время встречи с Дрисколлом. «Решение заключается в том, чтобы попытаться совместно работать <...>, чтобы сделать мир возможным», — подчеркнул представитель украинской стороны.

