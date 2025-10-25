Reuters: США начали официальные обсуждения по изъятию российских активов

В Вашингтоне стартовали внутренние консультации по вопросу возможного задействования замороженных российских активов, размещенных на территории США, для оказания поддержки Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимных представителей американских властей.

«Вашингтон начал внутренние обсуждения использования российских активов, находящихся в США, для поддержки военных усилий Украины», — говорится в материале . При том ранее сообщалось, что страны Европейского союза могут потерять как минимум 238 миллиардов долларов инвестиций, вложенных в российскую экономику, если примут решение о конфискации активов для предоставления «репарационного кредита» Украине.

На сегодняшний день российские активы на сумму порядка 224,5 миллиарда долларов по текущему обменному курсу по-прежнему находятся на счетах бельгийского депозитария Euroclear. При этом точный объем средств, принадлежащих Банку России, не раскрывается. Известно, что в 2025 году на данные активы приходилось около 90% доходов Euroclear от операций с ними, тогда как в 2024 году этот показатель не превышал 80%.