Дуров анонсировал запуск новой сети с ИИ
По словам Дурова, запуск сети Cocoon запланирован на ноябрь 2025 года
Фото: Pavel Durov / Global Look Press
Основатель Telegram, предприниматель Павел Дуров сообщил о создании децентрализованной вычислительной сети Cocoon, основой которой станут ИИ и блокчейн TON. Запуск сети намечен на ноябрь 2025 года.
«Павел Дуров анонсировал запуск децентрализованной сети Cocoon, которая будет задействовать искусственный интеллект и блокчейн TON», — передает РБК. Заявление прозвучало на форуме Blockchain Life 2025 в Дубае.
Название Cocoon — это аббревиатура от Confidential Compute Open Network (Конфиденциальная Вычислительная Сеть с открытым доступом). Главная цель проекта — обеспечить безопасное, приватное и анонимное выполнение процессов ИИ-инференса. Техническое обеспечение будет основано на сети GPU-майнеров, которые смогут выполнять сложные вычисления, связанные с искусственным интеллектом, и получать за это вознаграждение в виде внутреннего токена Toncoin.
Новая сеть откроет разработчикам возможность использовать мощные ИИ-инструменты по сравнительно низкой стоимости, что должно способствовать росту числа новых приложений и сервисов, построенных на ИИ. Запуск сети Cocoon запланирован на ноябрь 2025 года. До этого момента разработчики могут подавать заявки на получение доступа к сети и запуску своих моделей искусственного интеллекта. Для этого необходимо указать желаемую модель (например, DeepSeek или Qwen), ожидаемый ежедневный объем запросов, а также средний размер токенов на входе и выходе.
