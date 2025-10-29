Дуров анонсировал запуск новой сети с ИИ

По словам Дурова, запуск сети Cocoon запланирован на ноябрь 2025 года Фото: Pavel Durov / Global Look Press

Основатель Telegram, предприниматель Павел Дуров сообщил о создании децентрализованной вычислительной сети Cocoon, основой которой станут ИИ и блокчейн TON. Запуск сети намечен на ноябрь 2025 года.

«Павел Дуров анонсировал запуск децентрализованной сети Cocoon, которая будет задействовать искусственный интеллект и блокчейн TON», — передает РБК. Заявление прозвучало на форуме Blockchain Life 2025 в Дубае.

Название Cocoon — это аббревиатура от Confidential Compute Open Network (Конфиденциальная Вычислительная Сеть с открытым доступом). Главная цель проекта — обеспечить безопасное, приватное и анонимное выполнение процессов ИИ-инференса. Техническое обеспечение будет основано на сети GPU-майнеров, которые смогут выполнять сложные вычисления, связанные с искусственным интеллектом, и получать за это вознаграждение в виде внутреннего токена Toncoin.

