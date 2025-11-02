Песков прокомментировал разговоры об организации встречи Путина и Трампа

По словам Пескова, сейчас нет необходимости в оперативной встрече Путина и Трампа Фото: Роман Наумов © URA.RU

Оперативная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможна, но сейчас нет такой необходимости. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Гипотетически рассуждая, она возможна, но в настоящий момент в ней нет необходимости», — сказал Песков в разговоре с ТАСС. По его словам, приоритетная задача сейчас — кропотливая работа по урегулированию конфликта на Украине, а не встреча двух лидеров.