Песков прокомментировал разговоры об организации встречи Путина и Трампа
По словам Пескова, сейчас нет необходимости в оперативной встрече Путина и Трампа
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Оперативная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможна, но сейчас нет такой необходимости. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Гипотетически рассуждая, она возможна, но в настоящий момент в ней нет необходимости», — сказал Песков в разговоре с ТАСС. По его словам, приоритетная задача сейчас — кропотливая работа по урегулированию конфликта на Украине, а не встреча двух лидеров.
Ранее пресс-служба Кремля неоднократно подчеркивала, что встреча Путина и Трампа не планируется и не стоит на повестке дня, опровергая публикации в СМИ о возможности проведения личных переговоров между лидерами в ближайшем будущем. График внешнеполитических контактов президента России формируется с учетом текущих международных обязательств и приоритетов страны, включая работу по урегулированию конфликта на Украине.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.