Аналитики рассказали, что ждет рубль в ближайшем будущем

Российскому рублю в ближайшее время может грозить медленная девальвация, несмотря на текущую стабильность курса. Об этом сообщил аналитик финансовых рынков Игорь Александров.
«Рубль остается стабильным, резких изменений пока не ждем, хотя медленная девальвация становится все более вероятной», — заявил Александров. Его слова приводит агентство «Прайм». Он также отметил, что формально увеличение продаж со стороны ЦБ и Минфина в рамках бюджетного правила и операций зеркалирования, учитывая ранее не осуществленные продажи, будет способствовать укреплению или сдерживанию ослабления рубля.
По словам эксперта, при определенных условиях ослабление рубля может произойти достаточно быстро. Подобные ситуации уже наблюдались в прошлые годы, хотя причины могли отличаться. В базовом сценарии Александров прогнозирует курс рубля на уровне 78–81 к доллару США, 92,5–95 к евро и 10,9–11,25 к китайскому юаню.
Ранее первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов сообщил, что Курс доллара к рублю может достичь 90 рублей к концу 2025 года, согласно макропрогнозу ВТБ. Он уточнил, что курс не был изменен после Петербургского экономического форума. Пьянов также отметил, что несмотря на снижение экономических темпов роста, рецессия не ожидается, и в следующем году прогнозируется позитивный рост ВВП.
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