На Украине заявили об отсутствии переговорного окна с Россией
Киев находится в критических условиях и не может вести переговоры
Украина Если Киев начнет переговоры с Россией прямо сейчас, то окажется в условиях поражения. Об этом заявил глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут в интервью.
«Сейчас переговорного окна нет. Сейчас ужасные для нас условия, фактически, поражения», — сообщил Тарас Чмут в эфире YouTube-канала «УТ-2». По его словам, сейчас Россия на пике наступления. «У нее неплохо получается, она видит, как коллапсирует наша система», — добавил он.
Глава фонда считает, что возобновление переговоров возможно лишь в апреле, при условии, что Украина сможет пережить грядущую зиму. Чмут отметил, что если Киев решится на мирное урегулирование перед зимой, когда в стране разрушена энергетика, назревает кризис доверия к государству и для ВСУ складывается сложная ситуация на фронте, то требования Москвы будут «суровыми».
Кроме того, ранее журналисты немецкой газеты Berliner Zeitung предположили, что президент Украины Владимир Зеленский может уйти в отставку в случае нового коррупционного скандала в его окружении, в том числе в оборонном секторе. В ноябре в Киеве уже прошли митинги, связанные с очередным коррупционным скандалом во власти.
При этом Россия неоднократно заявляла о своей приверженности политико-дипломатическому урегулированию конфликта, подчеркивая, что итогом должен стать прочный мир, а не временное перемирие. При этом обязательно должны быть выполнены главные требования Москвы — полное освобождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей от ВСУ, денацификация Украины, признание ее внеблокового статуса и отказ от вступления в НАТО.
