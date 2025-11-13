Дмитрий Харатьян пообщался с екатеринбургскими школьниками Фото: Размик Закарян © URA.RU

Актер, лектор российского общества «Знание» Дмитрий Харатьян считает, что в список фильмов, которые должны показывать в школах, должны войти «Розыгрыш», «Доживем до понедельника» и «Чучело». Об этом народный артист РФ рассказал журналистам перед встречей с учащимися школы №1 им. Алексеева в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU.

«Я могу назвать несколько фильмов, которые должны в школьную программу „100 фильмов, обязательных для просмотра и обсуждения в школах“. Если говорить о детском и юношеском кинематографе, то я бы вот назвал „Розыгрыш“, „Доживем до понедельника“, „Внимание, черепаха!“». Это для разных, кстати, возрастных категорий. Потому что если «Внимание, черепаха» Ролана Быкова — это фильм для начальных классов, до пятого-шестого, «Доживем до понедельника» и «Розыгрыш» — это уже старший класс. Обязательно «Чучело» Ролана Быкова», — перечислил Харатьян.

По мнению актера, кинематограф выполняет важную миссию — просвещает, образовывает, формирует культуру и традиции. Он помогает передавать общечеловеческие ценности, такие как разумное, доброе, вечное. Детский и семейный кинематограф особенно важен в этом контексте, поскольку он влияет на формирование личности ребенка. «Жанры могут быть разные. Это может быть сказка, может быть детектив, как ни странно. Это может быть исторический приключенческий фильм, как „Гардемарины“, например», — поделился мыслями актер.

Продолжение после рекламы