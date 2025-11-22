Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В ХМАО на продажу выставили редкий летательный аппарат

22 ноября 2025 в 19:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Нефтеюганске продают редкий паратрайк за 450 тыс. рублей

В Нефтеюганске продают редкий паратрайк за 450 тыс. рублей

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Нефтеюганске (ХМАО) выставили на продажу редкий для открытого рынка летательный аппарат — паратрайк, который открывает любителям неба совершенно особые возможности. Такие устройства встречаются в продаже редко, об этом URA.RU рассказали эксперты «Авито».

«Подобные аппараты редко появляются в открытой продаже. Паратрайки остаются нишевым, но захватывающим видом авиационного хобби, который позволяет почувствовать небо напрямую — без кабины, иллюминаторов и аэродромной бюрократии», — рассказали эксперты.

Предлагается паратрайк SimON Eva Plus с новым крылом Trike 2. Это готовый аппарат для самостоятельных полетов: мотор поднимает его в воздух без помощи ветра или лебедки, а лететь можно, пока есть топливо.

Продолжение после рекламы

Пилот сам выбирает место взлета и маршрут. Полеты просты — не требуют физической силы, подходят и новичкам, и опытным пилотам. Цена — 450 000 рублей.

Паратрайк

Фото: Фото предоставлено пресс-службой Авито

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал