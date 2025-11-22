В ХМАО на продажу выставили редкий летательный аппарат
В Нефтеюганске продают редкий паратрайк за 450 тыс. рублей
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Нефтеюганске (ХМАО) выставили на продажу редкий для открытого рынка летательный аппарат — паратрайк, который открывает любителям неба совершенно особые возможности. Такие устройства встречаются в продаже редко, об этом URA.RU рассказали эксперты «Авито».
«Подобные аппараты редко появляются в открытой продаже. Паратрайки остаются нишевым, но захватывающим видом авиационного хобби, который позволяет почувствовать небо напрямую — без кабины, иллюминаторов и аэродромной бюрократии», — рассказали эксперты.
Предлагается паратрайк SimON Eva Plus с новым крылом Trike 2. Это готовый аппарат для самостоятельных полетов: мотор поднимает его в воздух без помощи ветра или лебедки, а лететь можно, пока есть топливо.
Пилот сам выбирает место взлета и маршрут. Полеты просты — не требуют физической силы, подходят и новичкам, и опытным пилотам. Цена — 450 000 рублей.
Паратрайк
Фото: Фото предоставлено пресс-службой Авито
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!