В ХМАО более 200 жителей проверили здоровье на акции «Ночь диспансеризации»

23 ноября 2025 в 02:18
В ходе акции у 8 человек нашли признаки сердечно-сосудистых нарушений

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ханты-Мансийске 22 ноября более 200 жителей проверили свое здоровье в ходе первой акции «Ночь диспансеризации». За вечер медики окружной клинической больницы провели около 600 исследований и консультаций. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения ХМАО Роман Паськов в своем telegram-канале.

«Вчера в Ханты-Мансийске прошла первая „Ночь диспансеризации“. За несколько часов специалисты провели около 600 исследований и консультаций — от анкетирования и анализов до ЭКГ, УЗИ, маммографии и МРТ. Это большая работа!» — пишет Паськов.

Согласно статистике, за вечер было проведено 256 осмотров врачей разных специальностей, 81 ЭКГ, 42 флюорографии, 23 маммографии и 11 МРТ-исследований. Помимо этого, взято 87 анализов крови.

У восьми человек обнаружили признаки сердечно-сосудистых нарушений. Все они взяты под наблюдение и обеспечены аппаратурой для дистанционного контроля давления.

Ранее URA.RU сообщало, что в Окружном кардиологическом диспансере появился «умный» рентгеновский аппарат. Оборудование российского производства наделено искусственным интеллектом, который повышает точность диагностики.

