Две фуры съехали в кювет и перегородили трассу М-5 в Челябинской области. Видео

22 ноября 2025 в 11:38
Сотрудники Госавтоинспекции оказывают помощь водителям съехавших в кювет фур

Сотрудники Госавтоинспекции оказывают помощь водителям съехавших в кювет фур

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На участке автодороги М-5 «Урал» в двух местах большегрузы съехали в кювет и перегородили трассу. Инциденты произошли в районе города Усть-Катава (1623 км трассы) и в Ашинском районе (1582 км). Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«На 1623 км автодороги М-5 „Урал“ Москва — Челябинск произошел съезд в кювет большегрузного транспортного средства. Без пострадавших», — говорится в сообщении ведомства. Аналогичная ситуация произошла на 1582 км автодороги.

В районе Усть-Катава организовано реверсивное движение, а в Ашинском районе движение временно ограничено. Водителям рекомендовали учитывать ситуацию при планировании поездок и следить за сообщениями о состоянии трассы.

Ранее сообщалось, что 22 ноября на трассе затруднено движение автомобилей из-за гололеда. Дорожники вышли на устранение последствий ледяного дождя.

