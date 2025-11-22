Две фуры съехали в кювет и перегородили трассу М-5 в Челябинской области. Видео
Сотрудники Госавтоинспекции оказывают помощь водителям съехавших в кювет фур
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
На участке автодороги М-5 «Урал» в двух местах большегрузы съехали в кювет и перегородили трассу. Инциденты произошли в районе города Усть-Катава (1623 км трассы) и в Ашинском районе (1582 км). Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«На 1623 км автодороги М-5 „Урал“ Москва — Челябинск произошел съезд в кювет большегрузного транспортного средства. Без пострадавших», — говорится в сообщении ведомства. Аналогичная ситуация произошла на 1582 км автодороги.
В районе Усть-Катава организовано реверсивное движение, а в Ашинском районе движение временно ограничено. Водителям рекомендовали учитывать ситуацию при планировании поездок и следить за сообщениями о состоянии трассы.
Ранее сообщалось, что 22 ноября на трассе затруднено движение автомобилей из-за гололеда. Дорожники вышли на устранение последствий ледяного дождя.
