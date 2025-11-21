Путин подтолкнул Трампа к новой личной встрече

Президент Владимир Путин подтолкнул американского лидера Дональда Трампа к новому саммиту Фото: Роман Наумов © URA.RU

Мирный план по урегулированию украинского конфликта, представленный Вашингтоном, станет поводом для нового саммита лидеров РФ и США. На заседании Совбеза РФ 21 ноября президент Владимир Путин дал понять, что готов продолжать диалог с Дональдом Трампом. Саммит, как объяснили URA.RU эксперты, вполне реален, ведь теперь Путину и Трампу есть о чем говорить предметно. Тогда как от Владимира Зеленского на документе нужна лишь виза. Даже если ее не будет, встречу лидеров это не отменит.

Привычный сценарий оперативного заседания Совбеза России вновь был нарушен. Не успел президент обозначить две темы, которые были вынесены на обсуждение, как спикер Совфеда Валентина Матвиенко включила микрофон и попросила слово. «Во всем мире очень активно обсуждается мирный план Трампа по украинскому кризису из 28 пунктов. Можно вас попросить высказать отношение к этому плану и как это связано с вашими недавними переговорами с Трампом на Аляске?» — обратилась Матвиенко к президенту.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко нарушила сценарий Совбеза

Никаких секретов у Путина по этой теме не оказалось. «Мы публично это почти не обсуждали, но это никакой не секрет: мирный план президента Трампа по урегулированию ситуации на Украине обсуждался до встречи на Аляске, и в ходе этого предварительного обсуждения американская сторона просила нас пойти на определенные компромиссы, проявить, как они говорили, гибкость, — отметил Путин. –

В ходе переговоров в Анкоридже мы подтвердили, что, несмотря на определенные непростые вопросы, сложности, мы с этими предложениями согласны и готовы проявить предлагаемую нам гибкость».

Президент особо подчеркнул, что Россия открыта для диалога. Ведь об обсуждении мирного плана с Трампом он подробно рассказал партнерам РФ на Глобальном Юге. И «все наши друзья и партнеры, все до одного поддержали эти возможные договоренности», — заявил президент.

То, что после Аляски, казалось бы, начавшийся и сразу набравший ускорение мирный процесс вдруг затормозился. Но эта пауза, отметил Путин, связана «с фактическим отказом Украины от предложенного президентом Трампом плана мирного урегулирования». «Полагаю, что именно поэтому появилась и его новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов, — заявил Путин. — У нас этот текст есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с нами этот текст не обсуждается.

Причина, полагаю, та же самая: администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны, Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя».

Армия России полностью освободила город Купянск

Путин привел лишь один пример с «поля боя», который красноречиво свидетельствует о том, насколько украинские и европейские политики некомпетентны и упорны в своих иллюзиях: Купянск. Город полностью освобожден, а ведь две недели назад Зеленский убеждал всех, что русских солдат там всего 60 человек, и они будут «зачищены». Но уже тогда, по словам Путина, «наши ребята зачищали отдельные кварталы и улицы».

«Судьба города была решена, — подчеркнул президент. — Если в Киеве не хотят обсуждать предложения президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта».

В сегодняшних словах Путина, как считает политолог, эксперт по геополитике Сергей Станкевич, кроется сигнал США и персонально президенту Дональду Трампу. «Его смысл — в том, чтобы восстановить мостик между Анкориджем, достигнутыми там принципиальными договоренностями, и текущей ситуацией, в том числе на фронте и на Украине, где разгорелся беспрецедентный коррупционный скандал. Путин, по сути, предлагает Трампу вернуться к диалогу двух великих держав, ведь тему мира должны и могут содержательно обсуждать только Россия и США. Если они между собой договорятся, превратят этот мирный план в работающий документ, дальше уже совместными усилиями можно будет продвигать его в Киев и в европейские столицы», — убежден Станкевич.

По мнению политолога, обсуждать мирный план с Европой не имеет смысла сейчас — там просто опустят «европейский шлагбаум» и будут уговаривать Трампа заключить договор, заведомо неприемлемый для России. «Поэтому Трамп должен в первую очередь договариваться с Путиным, согласовывать весь сценарий перехода к миру.

Мирный план Трампа – это уже основа, которая может лежать на столе переговоров двух лидеров и ради которой Путин и Трамп могут встретиться. Если от Зеленского на документе, переданном США, не будет визы, — это значит, что лидерам двух великих держав нужно начинать готовиться к встрече», — полагает Станкевич.

Мирный план Трампа - это основа для предметного разговора лидеров России и США, полагают экспперты

Мирный план Трампа воспринимается как победа России, отмечает руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. И этим «нельзя пренебрегать». «Этим надо пользоваться. СВО на Украине длится уже 1332 дня, и пора заканчивать. Но заканчивать тем, что без оговорок можно назвать победой. Сегодняшние сигналы Путина, безусловно, учитывают настроения россиян, которые ждут скорейшего завершения конфликта, но в первую очередь они адресованы тем, кто будет за столом переговоров. В любом случае компромиссы будут в пользу России, так почему бы не проявить гибкость», — отмечает Калачев.

Американцы, по мнению руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, пытаются разыграть свою партию. Сначала они подготовили мирный план, затем организовали «слив» документа в американские СМИ, запустив дискуссию, после — передали Киеву.

«На разных уровнях США пытаются подтолкнуть руководство России к тому, чтобы Москва согласилась с этими условиями. Но Путин четко сказал, что с Россией этот план никто не обсуждает. Соответственно, информационно-политическая операция, которую наши оппоненты пытались провернуть, не нашла должной поддержки.