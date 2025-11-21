Зеленский списал ВСУ в котлах ради переговоров с Западом

Киев запретил ВСУ в окружении сдаваться, чтобы тянуть время и не дать фронту обрушиться Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Владимир Зеленский запретил ВСУ в «котлах» сдаваться, чтобы те тянули время, удерживая позиции до последнего. При этом на судьбу этих украинских военных Киеву все равно, заявил URA.RU капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«По факту ВСУ в окружении списали. Зеленский сделал это для того, чтобы в какой-то степени дополнительно подготовить людей, провести мобилизацию, хоть как-то у Запада просить оружие. Если бы Киев потерял не только Купянск, а сразу еще Красноармейск, Димитров, Красный Лиман, Северск, Степногорск, то что тогда им выкладывать на стол Западу? Битых не любят. Давно такого не было, чтобы за неделю освободили 16 населенных пунктов. Это показательный момент», — сказал военный эксперт.

По его мнению, в предложенном президентом США Дональдом Трампом плане из 28 пунктов по окончанию конфликта на Украине есть «убийственные для киевской верхушки положения», на которые они не согласятся. Придется либо Штатам разбираться с Зеленским, либо этим займется Россия, добавил Дандыкин. «Если Киев пойдет против мирного плана, скорее всего, будут менять власть, проводить легитимизацию, проводить выборы», — отметил собеседник URA.RU.

Ранее Трамп заявил, что Украина должна согласиться на предложенный Вашингтоном план урегулирования кризиса к 27 ноября. По его словам, Киев потеряет в ближайшее время еще больше территорий.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил 20 ноября Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, что у заблокированных в Купянске и Красноармейске украинских военных нет возможности сдаться в плен из-за угрозы расстрела или ударов беспилотниками со стороны ВСУ. В ответ Путин отметил, что с марта 2024 года политическое руководство Украины стало преступной группировкой, узурпировавшей власть под предлогом необходимости продолжения боевых действий с Россией.