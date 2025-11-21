В Челябинске с опережением сроков осветили «Аллею Героев»
На аллее установили фонари
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Челябинске сделали освещение на «Аллее Героев», расположенную на Проспекте Победы на участке от Чичерина до Салавата Юлаева. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, работы выполнили с опережением сроков.
«На обновленной пешеходной зоне установили современные опоры освещения. Все коммуникации провели подземным способом», — отметили в пресс-службе администрации Челябинска.
Работы должны были выполнить в последующие этапы благоустройства. Но по поручению главы города Алексея Лошкина работы сдали в этом году. Теперь жители района смогут комфортно передвигаться по аллее даже в темное время суток.
