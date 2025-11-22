Дорога покрылась льдом после дождя и заморозков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области дорожная техника вышла на устранение последствий ледяного дождя. Видео работы машин показал ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Парк дорожной техники подрядных организаций обрабатывает дорожное покрытие после ледяного дождя», — рассказали URA.RU в Упрдоре. Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения и держать дистанцию.

Ранее Госавтоинспекция рассказала, что на участке трассы М-5 «Урал» в районе города Бакал затруднено движение автомобилей. Причиной стал гололед. Он образовался в результате дождя и последовавших за ним заморозков.

