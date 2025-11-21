Челябинский губернатор Текслер передал росгвардейцам автотопливозаправщики

По словам Алексея Текслера, техника будет необходима на фронте Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с учредителем Уральского завода подъемных механизмов АНТ Николаем Антоновым передали Уральскому округу Национальной гвардии России автотопливозаправщики. По словам главы региона, сотни таких машин уже помогают нашей армии.

«Я очень рад, что сегодня, в день открытия нового производства, регион и предприятие передали нашим воинам-росгвардейцам два топливозаправщика на базе „УРАЛА“. Это правильно, ведь сотни таких машин уже помогают нашей армии. Как и в годы Великой Отечественной войны, когда коллективы южноуральских предприятий самоотверженно трудились для фронта, производили сверхплановую продукцию, так и сегодня эта традиция продолжается. Низкий поклон и огромная благодарность коллективу предприятия», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства области.

Антонов поделился некоторыми элементами транспортного средства. По его словам, автотопливозаправщики построены на базе шасси «УРАЛ». Техника имеет высокие эксплуатационные характеристики и соответствуют современным требованиям. На них военным доставляют дизельное топливо и бензин.

Заместитель командующего Уральским округом войск национальной гвардии по технике и вооружению Андрей Шут поблагодарил коллектив предприятия. По его словам, техника необходима в зоне СВО. «Победа будет за нами», — закончил свою речь офицер.