В тренерском штабе «Трактора» объявили еще об одной отставке

Ассистент главного тренера челябинского хоккейного клуба «Трактор» Марио Рише покидает команду. Он вошел в тренерский штаб перед началом сезона 2025/2026 и отвечал за игру в обороне и в меньшинстве. Об этом сообщается в telegram-канале «черно-белых».

«Марио Рише покидает „Трактор“. Коллектив хоккейного клуба благодарит его за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении. 60-летний канадец Рише ранее возглавлял команду чемпионата Франции — «Амьен».

Марио Рише стал одним из новых специалистов в обновленном тренерском штабе, который клуб представил в августе 2025 года. До его официального вступления в должность обязанности ассистента главного тренера исполнял Дмитрий Костромитин, ассистент главного тренера «Белых Медведей».

