В тренерском штабе «Трактора» объявили еще об одной отставке
Вслед за Бенуа Гру челябинский «Трактор» покинул Марио Рише
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Ассистент главного тренера челябинского хоккейного клуба «Трактор» Марио Рише покидает команду. Он вошел в тренерский штаб перед началом сезона 2025/2026 и отвечал за игру в обороне и в меньшинстве. Об этом сообщается в telegram-канале «черно-белых».
«Марио Рише покидает „Трактор“. Коллектив хоккейного клуба благодарит его за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении. 60-летний канадец Рише ранее возглавлял команду чемпионата Франции — «Амьен».
Марио Рише стал одним из новых специалистов в обновленном тренерском штабе, который клуб представил в августе 2025 года. До его официального вступления в должность обязанности ассистента главного тренера исполнял Дмитрий Костромитин, ассистент главного тренера «Белых Медведей».
Как сообщало URA.RU, исполняющим обязанности главного тренера «Трактора» после ухода Бенуа Гру стал Рафаэль Рише. Гру заявил об уходе, ссылаясь на семейные обстоятельства.
