Политолог назвал неприемлемые тезисы мирного плана Трампа для России

Трамп не учел все требования РФ в мирном плане Фото: Official White House / Shealah Craighead

Положения мирного плана президента США Дональда Трампа, которые сохраняют украинскую армию, и предполагают временный отказ «Незалежной» от вступления в НАТО, особенно неприемлемые для России. Об этом в интервью URA.RU, рассказал старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.

«Особенно неприемлемыми можно назвать положения, которые сохраняют украинскую армию, и предполагают лишь временный отказ Украины от вступления в НАТО. То есть США проигнорировали те требования России, которые являются критичными — это демилитаризация и денацификация. Мы не раз заявляли, что „Незалежная“ должна стать нейтральным государством, однако они хотят сохранить ее с армией, инфицированной нацистами, которая создает проблемы не только для нас, но и для других стран», — сообщил Зудин.

Комментируя намерения США потратить замороженные активы РФ на свои усилия по восстановлению Украины, Зудин отметил, что это похоже на репарации. «В этом кроется стремление Трампа преподнести мирное урегулирование конфликта на Украине как победу внешней политики США под лозунгом „Мир через силу“. Игнорируя часть интересов России, американский лидер хочет достижения мира не посредством побед нашей армии, а благодаря вмешательству третьей могущественной стороны», — добавил эксперт.

