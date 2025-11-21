В Челябинске на День матери устроят творческий девичник, концерт и тренинги

В России в этом году День матери отметят 30 ноября Фото: Создано в Midjourney

В России День матери отмечают в последнее воскресенье ноября. В Челябинске к женскому празднику подготовили концерт, девичник, творческие мастер-классы, психологические практикумы и кулинарные занятия. Мамы смогут посетить концерт с песнями Валентины Толкуновой, а дети — приготовить подарки своими руками. Об этих и других событиях ко Дню матери — в материале URA.RU.

Развлечения для челябинских мамочек

В концертном зале имени Прокофьева 30 ноября в 18:00 состоится концерт «Поговори со мною, мама…». В программе прозвучат песни из репертуара Валентины Толкуновой в исполнении вокалистов филармонии. Зрители также услышат композицию Владимира Мигуля «Поговори со мною, мама…», произведения Александры Пахмутовой, Евгения Крылатова и других музыкантов. Стоимость билетов начинается от 700 рублей. (6+)

Челябинки обсудят материнство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU





22 ноября в 11:00 в Публичной библиотеке начнется праздничная программа ко Дню матери. В зале периодики состоится встреча с писательницей Ольгой Захаровой — автором книги «Электричка до станции „Детство“. Она поделится опытом материнства. В 16:00 в Выставочном зале пройдет тренинг „Победа над стрессом“, где мамам расскажут о способах эмоциональной разгрузки и практиках для расслабления. Также на первом этаже будет работать книжная выставка „Мама, ты — лучше всех!“. Вход на все события свободный. (18+)

Там же 29 ноября в 10:30 пройдет занятие по библиотерапии «Страницы материнской любви». В основе методики — использование литературных произведений для улучшения эмоционального состояния через анализ героев и сюжетов. Параллельно для детей до 12 лет пройдет мастер-класс, где они создадут подарки своими руками. Вход свободный. (6+)

Для женщин подготовили творческий мастер-класс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU





30 ноября с 14:00 до 17:00 в лаунж-баре OverPack устроят творческий девичник с мастер-классом по рисованию с художницей. Стоимость участия — 2000 рублей. (18+)

Подарок маме: мастер-классы для детей

27 ноября в 11:00 и 15:30 в библиотеке №16 «Маяк» пройдет мастер-класс «Маме с любовью». Дети смогут сделать открытку для мамы своими руками и послушать стихи детских поэтов. Вход свободный. (6+)

В студии живописи «АртЛаб» 29 ноября в 15:00 состоится детский мастер-класс «Страусы» ко Дню матери. Юные творцы будут рисовать акрилом на холсте. Стоимость занятия — от 1000 рублей. (6+)

На мастер-классе по созданию панно не будут рисовать Фото: Создано в Midjourney © URA.RU





30 ноября в 16:00 в мастерской «Сканди» пройдет мастер-класс, посвященный теме материнства. Участники будут создавать панно в технике «обратный декупаж» с изображением членов семей — бабушек, мам и детей. Стоимость участия — от 1500 рублей. (6+)