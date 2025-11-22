Логотип РИА URA.RU
В Челябинске открылся каток в парке имени Терешковой

22 ноября 2025 в 12:09
Монтировать каток начали в октябре (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в детском парке имени В. В. Терешковой 22 ноября 2025 года открылся каток. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Первый сеанс катания начался в 12:00. Он бесплатный. На открытии катка выступают фигуристы. Для гостей устроили викторины и конкурсы на льду», — рассказал корреспондент URA.RU.

Жители города уже смогли опробовать лед. Многие пришли заранее и с нетерпением ждали начала первого сеанса. 

Монтировать каток начали 10 октября. Он имеет ограждения, которые обеспечивают безопасность гостей. Это первый лед под открытым небом, которым челябинцы могут воспользоваться в сезоне 2025-2026 года.

В дополнение к основному расписанию на пятницу, субботу и праздничные дни предусмотрены вечерние сеансы катания на катке — с 22:00 до 23:00. По понедельникам каток будет закрыт в связи с проведением профилактических работ.

