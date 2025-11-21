Объявлен состав совета директоров челябинского «Южуралзолота»

В ЮКГ определили новый совет директоров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По итогам собрания акционеров сформирован новый состав совета директоров челябинской национализированной компании «Южуралзолото» (ЮГК). В него вошли четыре представителя государства, представитель Газпромбанка, топ-менеджер компании и три независимых директора. Об этом говорится в соответствующих документах для акционеров холдинга.

«В состав совета директоров вошли замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин, главы департаментов Минпромторга Иван Марков и Алексей Матушанский, начальник управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества Илья Карпов. Также в списке исполнительный вице-президент Газпромбанка Максим Городов, президент УК ЮГК Семен Гринько», — пишет «Интерфакс».

По сведениям издания, в состав совета при этом вошли три независимых директора. Это экс-гендиректор Petropavlovsk PLC и Highland Gold Денис Александров, член набсовета Национального расчетного депозитария (НРД) Дина Микрюкова и завкафедрой ИГСУ РАНХиГС Иван Данилов.

Продолжение после рекламы

О том, что национализированный челябинский холдинг проведет перевыборы членов совета директоров, стало известно в сентябре. В повестке общего собрания акционеров эмитента значился вопрос о досрочном прекращении полномочий предыдущего состава.