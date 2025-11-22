Румынские истребители взмыли в небо из-за беспилотников на Украине

Два истребителя F-16 были подняты в воздух в ночь на 22 ноября Фото: Официальный сайт президента Украины

В ночь на 22 ноября с 86-й авиабазы в Борче (Румыния) были подняты в воздух два истребителя F-16 Fighting Falcon, которые находились на боевом дежурстве в рамках воздушной полиции НАТО. По информации от пресс-службы министерства национальной обороны страны, целью вылета истребителей являлся мониторинг воздушной обстановки на границе с Украиной.

«Проникновения БПЛА в воздушное пространство Румынии зарегистрировано не было, самолеты F-16 Fighting Falcon возвратились на базу в Борче в 03:42 (по местному времени — прим. URA.RU)», — отмечается в сообщении военного ведомства. Информацию передает ТАСС.

Так, истребители были подняты в связи с усилением атак БПЛА вблизи речной границы и появлением беспилотников около города Измаил для жителей северной части уезда Тулча был активирован сигнал тревоги Ro-Alert. Это произошло в 01:33 (02:33 по московскому времени).

