Румынские истребители взмыли в небо из-за беспилотников на Украине

22 ноября 2025 в 12:05
Два истребителя F-16 были подняты в воздух в ночь на 22 ноября

Фото: Официальный сайт президента Украины

В ночь на 22 ноября с 86-й авиабазы в Борче (Румыния) были подняты в воздух два истребителя F-16 Fighting Falcon, которые находились на боевом дежурстве в рамках воздушной полиции НАТО. По информации от пресс-службы министерства национальной обороны страны, целью вылета истребителей являлся мониторинг воздушной обстановки на границе с Украиной.

«Проникновения БПЛА в воздушное пространство Румынии зарегистрировано не было, самолеты F-16 Fighting Falcon возвратились на базу в Борче в 03:42 (по местному времени — прим. URA.RU)», — отмечается в сообщении военного ведомства. Информацию передает ТАСС. 

Так, истребители были подняты в связи с усилением атак БПЛА вблизи речной границы и появлением беспилотников около города Измаил для жителей северной части уезда Тулча был активирован сигнал тревоги Ro-Alert. Это произошло в 01:33 (02:33 по московскому времени). 

Крайний раз истребители поднимали в небо 4 ноября. Тогда министерство национальной обороны Румынии сообщило о подъеме в воздух двух F-16 и двух немецких Eurofighter — в районе границы с Украиной. Причиной стала объявленная воздушная тревога.

