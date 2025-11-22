Создал культовые «Не родись красивой» и «Моя прекрасная няня»: какие сериалы продюсировал Александр Акопов

Акопову исполнилось 68 лет Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»

Продюсер и основатель компании «Амедиа» Александр Акопов 22 ноября отмечает свой 68-й день рождения. Он спродюсировал ряд популярных телепроектов. Среди его работ: сериалы «Бригада», «Бедная Настя», «Моя прекрасная няня», «Не родись красивой» и «Закрытая школа».

За свои достижения в области телевидения Акопов неоднократно удостаивался премии ТЭФИ. В настоящее время он занимает должность директора «Школы кино» при Высшей школе экономики. Какие культовые сериалы спродюсировал Александр Акопов — в материале URA.RU.

«Бригада»

Телесериал «Бригада», вышедший в России в 2002 году, представляет собой криминальную драму, состоящую из 15 серий. Сюжет охватывает временной промежуток с 1989 по 2000 год и сосредоточен на истории четырех друзей, которые создают преступную группировку. Руководителем банды становится Александр Белов, известный как Саша Белый.

Производство телесериала осуществляла кинокомпания «Аватар фильм», а премьера прошла 23 сентября 2002 года на телеканале «Россия». Для режиссера Алексея Сидорова этот проект стал дебютным, а для Акопова — вторым сериалом в карьере. Актеры, исполнившие главные роли — Сергей Безруков, Андрей Панин, Екатерина Гусева, Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченков и Павел Майков — после выхода сериала обрели широкую популярность.

«Бригада» характеризуется как «российская гангстерская сага». По признанию Сидорова, при создании сериала он вдохновлялся такими кинопроизведениями, как «Крестный отец», «Однажды в Америке», однако главным ориентиром для него послужила картина «Лицо со шрамом».

«Моя прекрасная няня»

Главную роль в сериале сыграла Анастасия Заворотнюк Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телесериал «Моя прекрасная няня» — это российская комедийная адаптация американского шоу «Няня» (1993–1999), созданная компаниями «Амедиа» и Sony Pictures Television. Трансляция первых шести сезонов осуществлялась в период с 27 сентября 2004 года по 12 октября 2006 года, а седьмой сезон был показан с 9 ноября 2008 года по 1 января 2009 года.

Сюжет сериала

Действия картины разворачиваются в Москве. Центральная фигура сюжета — Виктория Прутковская (играла скончавшаяся Анастасия Заворотнюк), которая до 15 лет проживала в Мариуполе, а затем вместе с родителями — на окраине столицы в районе Бирюлево. Виктория работает в свадебном салоне своего жениха Антона Питекантропа и надеется на предложение руки и сердца. Однако со временем она понимает, что Антон уже нашел ей замену как в профессиональной, так и в личной сфере.

После того, как Виктория остается без работы и жилья, она начинает заниматься продажей косметики. Судьба заводит ее к дому известного музыкального продюсера Максима Шаталина — вдовца, воспитывающего троих детей. По стечению обстоятельств ее принимают за кандидатку на должность няни, которая должна была прийти на собеседование. Несмотря на отсутствие опыта и рекомендаций, Шаталин вынужден взять Викторию на работу из-за неотложных обстоятельств — ему нужно присутствовать на встрече со спонсорами, а дети остаются без присмотра.

С появлением Виктории в доме Шаталина происходят значительные изменения: ее жизнерадостный характер вносит разнообразие в жизнь семьи. Дети начинают воспринимать ее как мать, которой им не хватает, дворецкий Константин Николаевич видит в ней надежного товарища, а сам Шаталин постепенно меняет свое отношение к ней. Однако гармония в отношениях нарушается из-за вмешательства Жанны Ижевской — коллеги и давней поклонницы Максима, которая ревнует его к няне. Кроме того, в жизни семьи активно участвуют родственники Виктории, особенно ее мама и бабушка, которые со временем фактически становятся частью семьи Шаталиных.

«Не родись красивой»

Телесериал «Не родись красивой», который объединяет комедийные и мелодраматические элементы, показывался на ТВ в период с 5 сентября 2005 года по 7 июля 2006 года. Кинокартина является российской версией колумбийской теленовеллы Yo soy Betty, la fea («Я — Бэтти, дурнушка»). В России проект снискал большую популярность. Также в 2024 году появилась информация о планах выпустить продолжение сериала.

Сюжет сериала

Главная героиня, Катя, отличается умом и образованием, однако ее внешность не соответствует общепринятым стандартам красоты. Из-за этого она испытывает трудности с поиском работы. По стечению обстоятельств Катя получает должность секретаря в компании Zimaletto, которая занимается производством модной одежды. Однако ее внешний вид и безоговорочная преданность начальнику Андрею Жданову вызывают неприязнь у коллег. Невеста Андрея — Кира — не одобряет действия Кати из-за того, что та покрывает измены Жданова. Подруга Киры — Вика — обижена на Катю из-за того, что та получила работу вместо нее. Дизайнер Милко считает, что внешность Кати оскорбляет его эстетические чувства. Несмотря на негативное отношение окружающих, Катя влюблена в Андрея и готова терпеть все трудности ради него, надеясь на взаимность.

Бизнес-показатели компании ухудшаются из-за ошибки, допущенной Ждановым. Чтобы скрыть проблемы, ему необходима помощь Кати. Впоследствии у вице-президента Романа Малиновского, вовлеченного в обман, возникают сомнения в лояльности Кати. Он убеждает Андрея симулировать романтические отношения с секретаршей. Жданов соглашается, но со временем искренне влюбляется в Катю. Правда об обмане в итоге становится известна.

После этого Катя раскрывает махинации Андрея перед советом директоров и покидает компанию. Юлиана, бывшая сотрудница Zimaletto, предлагает Кате работу в своем пиар-агентстве. С помощью Юлианы и других новых знакомых главная героиня меняется — как внешне, так и внутренне. Из робкой и непривлекательной девушки она превращается в уверенную в себе личность. Из-за махинаций Жданова Катя фактически становится владелицей компании. Основатель предлагает ей занять пост президента, поскольку предыдущие кандидаты не справились с этой ролью.

«Бедная Настя»

Акопов за свою карьеру спродюсировал десятки сериалов Фото: Krassotkin/wikipedia.org/CC0

Телесериал «Бедная Настя» транслировался на российских телеканалах в период с 2003 по 2004 год. Всего было выпущено 127 серий продолжительностью 43 минуты каждая. Сериал приобрел значительную популярность в России и был показан еще в 34 странах. Он нашел отклик у телезрителей Китая, Болгарии и Греции, однако в Испании не достиг такого успеха.

Сюжет сериала

В основе сериала лежат псевдоисторические события. В нем присутствуют как исторические персонажи, однако их обстоятельства и сюжетные линии вымышлены, так и полностью выдуманные герои. Действие киноленты разворачивается в эпоху правления Николая I, в середине XIX века. В центре сюжета — крепостная девушка Анна, обладающая великолепным вокалом. Ее покровитель — барон Корф, который оказывает ей всестороннюю поддержку. После смерти барона жизнь главной героини и других ключевых персонажей кардинально меняется, и зрители становятся свидетелями ряда драматических событий.

«Кто в доме хозяин?»

Российский комедийный телесериал «Кто в доме хозяин?» представляет собой адаптацию американского шоу «Кто здесь босс?». Премьера проекта состоялась на телеканале СТС в 2006 году и ознаменовалась высокими рейтингами. Отчасти успех был связан с тем, что сюжет сериала имел сходство с другим популярным проектом канала — ситкомом «Моя прекрасная няня».

По итогам 2006 года «Кто в доме хозяин?» занял четвертую строчку в рейтинге самых популярных проектов СТС. Тем не менее со временем интерес аудитории к сериалу стал снижаться, и в результате руководство телеканала приняло решение прекратить его выпуск.

Сюжет сериала

Никита Воронин, родом из провинции, прибывает в Москву вместе со своей дочерью. Необходимость обеспечить ребенку достойные условия жизни не позволила ему остановиться в общежитии вместе с трудовыми мигрантами, где на человека приходится всего пять квадратных метров пространства. В столице Воронин находит работу помощника по хозяйству в доме Дарьи Пироговой — руководительницы крупной рекламной компании. Семья Ворониных поселяется в доме бизнес-леди.

В прошлом Никита был футболистом, однако травма вынудила его оставить профессиональный спорт. Благодаря своему трудолюбию и ответственности он вскоре завоевывает доверие матери Дарьи — Антонины Петровны — и ее сына Жени. Сама Дарья постоянно занята работой и не находит времени для личной жизни, ухода за домом и воспитания ребенка. При этом она остается привлекательной женщиной, в душе которой живет мечта о любви.

Так начинаются насыщенная повседневная жизнь и непростые взаимоотношения в своеобразной семье, которая пока держится на связи «работодатель — сотрудник». Однако с каждой новой серией характер этих отношений меняется.

«Закрытая школа»

Телесериал представляет собой российскую адаптацию испанского сериала «Черная лагуна». Он сочетает в себе мистический триллер и элементы криминальной драмы. Изначально проект имел другие рабочие названия — «Интернат» и «Лес». Премьера сериала прошла на телеканале СТС 11 апреля 2011 года. Финальная серия вышла 14 ноября 2012 года.

Сюжет сериала

Зимой 2010–2011 учебного года Андрей и его младшая сестра Надя поступают в школу-пансион «Логос». Им сообщают о гибели родителей, однако Андрей не может принять эту новость, так как тела не были обнаружены. Впоследствии его сомнения оправдываются: родители оказываются живы, но их местонахождение остается неизвестным, и Андрею предстоит это выяснить.

Опекуном детей становится Виктор Поляков — основатель «Логоса», который в конце 1999 года создал школу-пансион на базе бывшего детского дома. Вскоре Андрей обнаруживает, что в учебном заведении скрываются мрачные тайны, а события, происходящие в «Логосе», имеют непосредственное отношение к его семье, в том числе к деду. В поисках истины Андрей объединяется со своими новыми знакомыми: Дашей, Викой, Максом, Ромой, Темой, Юлей, а позже — с Лизой. Однако правда оказывается гораздо более жестокой, чем он мог предположить. Ребят ожидают суровые испытания, акты предательства, потери близких и неожиданные развития событий.

«Доктор Преображенский»

«Доктор Преображенский» — это российский телесериал, который рассказывает об истории развития эстетической медицины в СССР. Первый сезон сериала транслировался на «Первом канале» с 23 ноября по 3 декабря 2020 года.

Сюжет сериала

Действие сериала разворачивается в 1966 году. В центре сюжета — талантливый пластический хирург Лев Григорьевич Преображенский, который стремится создать собственный институт красоты, однако сталкивается с отказом со стороны советских властей. В результате ему приходится руководить отделением и мириться с поведением молодого и циничного коллеги.