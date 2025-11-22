Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Криминал

Челябинский алкомаркет наказали за то, что продавец получила бутылкой по голове

В Челябинске прокурор наказал компанию за инцидент с нападением на продавца
22 ноября 2025 в 12:28
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Покупательница напала на продавца в торговом зале

Покупательница напала на продавца в торговом зале

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На продавца алкомаркета в Челябинске напала посетительница. Она нанесла сотруднице удар бутылкой по голове. Администрация магазина не уведомила об инциденте прокуратуру. За это на супермаркет наложили штраф, рассказали в надзорном ведомстве.

«Установлено, что в августе 2025 года продавцу ООО „Лабиринт-Челябинск“ в период исполнения должностных обязанностей покупателем причинен вред здоровью в виде закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения головного мозга. Сотрудница стояла за кассой и обслуживала покупателей, когда к ней подошла женщина и после конфликта нанесла удар стеклянной бутылкой по голове», — сообщили в прокуратуре.

Информация стала известна после того, как материалы расследования поступили из Государственной инспекции труда в Челябинской области. То есть работодатель нарушил статьи 228 и 228.1 Трудового кодекса РФ, не уведомив прокуратуру о несчастном случае. 

Продолжение после рекламы

Прокурор района внес представление руководителю организации об устранении нарушений закона, а виновное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности. По постановлению прокурора Государственная инспекция труда привлекла юридическое лицо к административной ответственности и назначила штраф в размере 50 тысяч рублей. Параллельно проводится административное расследование по ст. 6.1.1 КоАП РФ — побои.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал