Челябинский алкомаркет наказали за то, что продавец получила бутылкой по голове
Покупательница напала на продавца в торговом зале
На продавца алкомаркета в Челябинске напала посетительница. Она нанесла сотруднице удар бутылкой по голове. Администрация магазина не уведомила об инциденте прокуратуру. За это на супермаркет наложили штраф, рассказали в надзорном ведомстве.
«Установлено, что в августе 2025 года продавцу ООО „Лабиринт-Челябинск“ в период исполнения должностных обязанностей покупателем причинен вред здоровью в виде закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения головного мозга. Сотрудница стояла за кассой и обслуживала покупателей, когда к ней подошла женщина и после конфликта нанесла удар стеклянной бутылкой по голове», — сообщили в прокуратуре.
Информация стала известна после того, как материалы расследования поступили из Государственной инспекции труда в Челябинской области. То есть работодатель нарушил статьи 228 и 228.1 Трудового кодекса РФ, не уведомив прокуратуру о несчастном случае.
Прокурор района внес представление руководителю организации об устранении нарушений закона, а виновное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности. По постановлению прокурора Государственная инспекция труда привлекла юридическое лицо к административной ответственности и назначила штраф в размере 50 тысяч рублей. Параллельно проводится административное расследование по ст. 6.1.1 КоАП РФ — побои.
