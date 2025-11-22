Челябинский алкомаркет наказали за то, что продавец получила бутылкой по голове

Покупательница напала на продавца в торговом зале Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На продавца алкомаркета в Челябинске напала посетительница. Она нанесла сотруднице удар бутылкой по голове. Администрация магазина не уведомила об инциденте прокуратуру. За это на супермаркет наложили штраф, рассказали в надзорном ведомстве.

«Установлено, что в августе 2025 года продавцу ООО „Лабиринт-Челябинск“ в период исполнения должностных обязанностей покупателем причинен вред здоровью в виде закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения головного мозга. Сотрудница стояла за кассой и обслуживала покупателей, когда к ней подошла женщина и после конфликта нанесла удар стеклянной бутылкой по голове», — сообщили в прокуратуре.

Информация стала известна после того, как материалы расследования поступили из Государственной инспекции труда в Челябинской области. То есть работодатель нарушил статьи 228 и 228.1 Трудового кодекса РФ, не уведомив прокуратуру о несчастном случае.

