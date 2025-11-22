Госавтоинспекция организовала движение в сторону Москвы на М-5 по крайней левой полосе (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе М-5 «Урал» в Чебаркульском районе Челябинской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. Авария случилась в условиях гололеда.

«На 1799 км автодороги М-5 „Урал“ (Москва — Челябинск) произошло столкновение трех транспортных средств. В результате ДТП в медицинское учреждение на осмотр доставлена женщина», — рассказали

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего. Для обеспечения безопасного проезда в месте ДТП движение в сторону Москвы организовано по крайней левой полосе.

Несколькими часами ранее в районе города Усть-Катава (1623 км трассы) и в Ашинском районе (1582 км) фуры выехали на обочины, перегородив часть трассы. Движение ограничили. Госавтоинспекция призвала водителей воздержаться от выезда на дороги из-за сложных погодных условий. В регионе в выходные — 22 и 23 ноября — наблюдается сильный гололед, о чем ранее предупреждали синоптики.