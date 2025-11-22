Большое торжество: какие праздники отмечают 23 ноября 2025 года

В этот день стараются совершать добрые поступки, помогать другим и избегать конфликтов Фото: Илья Московец © URA.RU

Воскресенье, 23 ноября 2025 года, насыщено событиями церковного календаря, народными традициями и международными праздниками. Православные верующие почтят память великомученика Георгия Победоносца, вспоминая день его колесования. По народному календарю наступает Родион Ледолом — время, когда реки покрываются первым непрочным льдом. В мире же отмечается Международный день акварели, учрежденный в честь этой изящной техники живописи. Каждый из этих праздников имеет богатую историю и особые традиции — подробнее в материале URA.RU.

Православный праздник 23 ноября 2025

День памяти святого Георгия Победоносца

23 ноября Русская православная церковь отмечает особую дату — день колесования святого великомученика Георгия Победоносца. Этот христианский святой родился в III веке в Каппадокии, области в Малой Азии, в глубоко верующей семье. Его отец принял мученическую смерть за веру во Христа, когда Георгий был еще ребенком. После этого мать переселилась с сыном в Палестину, где воспитала его в строгом благочестии.

Поступив на военную службу в римскую армию, Георгий быстро выдвинулся благодаря своей храбрости, физической силе и красоте. Он достиг звания тысяченачальника и стал любимцем императора Диоклетиана. Однако когда правитель усилил гонения на христиан, святой Георгий открыто выступил в их защиту на заседании Сената в Никомидии.

Император, любивший молодого военачальника, пытался уговорить его отречься от веры, обещая богатство и почести. Георгий остался непреклонен и был подвергнут жестоким пыткам. Его колесовали — одну из самых страшных казней того времени. Во время мучений святой призывал Господа, и произошло чудо: он исцелился прямо на колесе. Это событие привело многих язычников к вере во Христа. В конце концов Георгий был обезглавлен в Никомидии в 303 году.

В православной традиции установлены несколько дней памяти Георгия Победоносца Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Грузия, просвещенная христианством святой равноапостольной Ниной, родственницей Георгия Победоносца, особо чтит этого святого как своего покровителя. Само название страны связано с его именем. Святая Нина установила праздник в память колесования Георгия, который совершается 10 ноября по старому стилю (23 ноября по новому). В 1891 году на Кавказе вблизи села Кахи был построен новый храм в честь великомученика, куда стекаются паломники разных вероисповеданий.

В России святой Георгий почитается как покровитель воинства и защитник от хищных зверей. Его изображение на белом коне, поражающем копьем змия, стало частью древнего герба Москвы. Эта иконография символизирует победу над диаволом и основана на посмертном чуде святого, когда он явился для спасения девушки от чудовища в озере близ Бейрута.

Народный праздник 23 ноября 2025

Родион и Ераст

23 ноября православная церковь вспоминает шестерых апостолов от семидесяти, среди которых особо почитаются Ераст и Родион. Ераст происходил из знатного рода и занимал должность городского эконома в Коринфе. Услышав проповеди апостола Павла, он оставил прежнюю жизнь и посвятил себя служению Богу. По преданию, Ераст был епископом Панеадским в Палестине и дожил до глубокой старости.

Родион (Иродион) был не только учеником святого Павла, но и его родственником, о чем упоминается в послании к римлянам. Он служил епископом в Патрасе, а во времена императора Нерона принял мученическую смерть вместе с апостолами Петром и Павлом.

На Руси этот день имел особое значение для сельских жителей. Крестьяне с утра пекли хлеб из теста, поставленного накануне вечером. Свежеиспеченные караваи несли в церковь для освящения вместе с большим куском соли. После службы освященные продукты раздавали нуждающимся и кормили ими домашних животных. Считалось, что это наделит скотину здоровьем и поможет легко пережить суровую зиму.

Традиция была настолько сильна, что при покупке коровы новый владелец мог потребовать у прежнего хозяина в придачу кусок хлеба, освященного на Ераста и Родиона. Это служило гарантией здоровья животного.

Ледолом и приметы погоды

К этому времени на реках устанавливался первый лед, но он был еще непрочным и мог проломиться под ногами или полозьями саней. Поэтому святого Родиона прозвали Ледоломом. Говорили: «Придет Родион — возьмет мужика в полон», что означало невозможность преодолеть водные преграды ни по льду, ни по воде.

Однако крепкий надежный лед должен был появиться уже скоро. Народная мудрость гласила: «С Ераста жди крепкого наста». Погода в этот день редко радовала: «Ераст на все горазд: и на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу». Если случалось особо сильное ненастье с дождем, мокрым снегом, ветром или морозом, крестьяне выходили на крыльцо и кланялись зиме, чтобы она не злилась на людей.

Особые приметы связывались с рождением детей. Если на Ераста светило солнце, то про младенца, появившегося на свет в этот день, говорили, что его ждут удача, сила и ум на протяжении всей жизни.

Что можно и нельзя делать 23 ноября 2025 года

Разрешенные действия и традиции

23 ноября благоприятно для проявления милосердия и заботы о близких. Рекомендуется освятить хлеб и соль в храме, разделив их на три части: одну съесть за семейным обедом, вторую отдать домашним животным для их здоровья, третью — раздать нуждающимся. Особенно важно угостить человека, с которым вы в ссоре — считается, что примирение в этот день смягчает даже самые давние обиды.

Поставить свечу за здравие близких также считается благим делом, ведь святой Георгий почитается как покровитель целителей. Даже если нет возможности посетить храм, можно зажечь свечу дома и помолиться за родных. Накормить птиц — еще одна важная традиция. По поверью, пернатые в этот день забирают домашние невзгоды, а горсть зерна под окном защитит семью от болезней и ссор.

День благоприятствует тяжелой работе по дому. После утренней службы следует навести порядок в жилище — чистота привлекает удачу и благополучие. Нужно проверить печь, оценить тягу и прогрев всех сторон, осмотреть конструкцию на трещины. Ноябрь считался последним месяцем для чистки дымохода перед зимними морозами.

Запреты и ограничения

Не рекомендуется выносить мусор из дома до вечера — старожилы верили, что вместе с хламом можно «выбросить» удачу и здоровье. Если необходимо избавиться от чего-то срочно, мешок оставляли у порога до следующего утра. Не следует мыться и ходить в баню, особенно вечером. Эта традиция связана с житием святого, тело которого осталось нетленным после испытаний. Считалось, что вода в этот день забирает силу, полученную от молитвы.

Нельзя начинать путешествия и крупные дела. С Родиона крестьяне заканчивали полевые работы, полагая, что начатое в этот день не принесет плодов. Не стоит планировать дальние поездки, свадьбы или покупку недвижимости. Особенно опасным считался выход на неокрепший лед — это грозило не только физическими травмами, но и духовными бедами, ведь злые силы могли схватить провалившегося человека.

Запрещалось ссориться и вспоминать обиды. Святой Георгий прощал своих мучителей, и злые слова, сказанные в этот день, могут «замерзнуть в сердце» и вернуться зимними хлопотами. Не разрешалось ругаться у водоемов, стирать вещи в реке и оставлять открытыми ведра с водой — нечистая сила могла проникнуть туда и навредить людям.

Международный праздник 23 ноября 2025

Международный день акварели

Ежегодно 23 ноября отмечается Международный день акварели Фото: Илья Московец © URA.RU

23 ноября в мире отмечается Международный день акварели. Инициатором учреждения этого праздника стал выдающийся мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо, живший с 1918 по 2003 год. Будучи убежденным в том, что акварель способна не хуже живописи маслом передавать красоту окружающего мира, он в 1991 году предложил ежегодно проводить этот праздник.

Во многом благодаря усилиям Гуати Рохо во второй половине XX века возродился интерес к акварельной живописи. Художник первым основал Общество акварелистов Мексики и Музей акварели, а затем способствовал распространению подобных организаций в других странах мира.

Знаковым событием в истории акварельной живописи стало изобретение в Китае во втором веке бумаги и использование ее в качестве основы для картин. Именно оттуда берет начало акварель. Распространение в Европе эта техника получила значительно позднее — лишь в XVII веке.

Название происходит от схожих французского и итальянского слов, означающих буквально «водянистая». Корень «aqua» в переводе с латинского означает «вода». Это указывает на вид красок, используемых в данной технике — их основой служат растворимые в воде вещества, клеи растительного происхождения. Использование подобных красок позволяет достичь эффекта воздушности и легкости изображения, плавных переходов. Этому способствует применение бумаги в качестве основы и ее предварительное увлажнение.

В XIX веке акварель получила широкое распространение в Европе, США и России. Многие выдающиеся художники посвятили часть своего творчества или целиком этой технике. Среди них Карл Брюллов с картиной «Сон молодой девушки перед рассветом», Михаил Врубель, Илья Репин, Александр Бенуа и Василий Кандинский.

